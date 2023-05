VIDEO | Este famoso grupero le puso el cuerno a su esposa con su cuñada y lo descubren en redes sociales

Hay una nueva polémica en el mundo grupero y esta vez uno de los protagonistas es Germán Mizques Leyva, integrante de Alameños de la Sierra quien fue acusado en redes sociales por su esposa Vianey López debido a que le fue infiel con su hermana Daniela, la información se dio a conocer en una publicación en Facebook.

Vianey López exhibió a su esposo, Germán Mizques Leyva y dio algunos detalles de lo que pasó, una de las cosas que más impactó a su audiencia es que dijo que la tercera en discordia fue su hermana y que, aunque el engaño de su pareja sentimental le dolía bastante, pero sin duda lo que le hizo su familiar no lo puede superar.

“BIEN dicen que las TRAICIONES vienen de quien menos lo imaginas, esta foto de lo más normal mi hermana yo y mi pareja de paseo porque para todos lados me la llevaba, a la que le daba todo lo que me pedía, pues se metía con mi esposo y que puedo pensar al respecto es inexplicable porque nunca me hubiera imaginado algo así , esto súpera cualquier sentir mío es simplemente repulsivo para mí ,y no es dolor tanto de la pareja si no de mi hermana mi SANGRE que nunca siquiera me pasaba por la cabeza y me pasó algo que nunca creé iría en fin perdí una pareja y también una hermana a la cual quería y daba todo por ella”, escribió la esposa del grupero en sus cuentas oficiales en redes sociales.