La foto de Emma Watson que le da la vuelta al mundo, se deja ver al natural como nunca antes

Dentro del gremio hollywoodense existen diversas personalidades que cuentan con un lugar especial en el cariño del público, Emma Watson es una de ellas y los motivos son simples, pues más allá de su destacado desempeño escénico, la artista reconocida por su papel como Hermione Granger en la exitosa saga de películas de "Harry Potter", papel que la catapultó a la fama.

La famosa nació el 15 de abril de 1990 en París, Francia, Watson se convirtió en una figura prominente en la industria del cine desde una edad temprana; luego de que concluyó su trabajo en la saga "Harry Potter" en 2011, Emma Watson buscó desafíos y personajes diversos, lo que le mereció la incursión en una variedad de películas notables, mostrando su habilidad para elegir proyectos interesantes y personajes complejos como en "Las ventajas de ser invisible", "La Bella y la Bestia" y "Mujercitas", por mencionar algunos.

Además de su carrera como actriz, Emma Watson ha sido una figura relevante en el activismo feminista y defensora de los derechos de las mujeres, lo que la ha llevado a ser embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres y ha abogado por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en diferentes plataformas.

Pocas veces ha estado involucrada en escándalos o chismes, sin embargo, ahora la famosa y bella actriz se ha posicionado en el centro de los reflectores debido a que publicó una fotografía en la que luce como nunca antes, pues se dejó ver de manera natural desde la comodidad de su cocina, sin ninguna gota de maquillaje y con un peinado despreocupado que cualquier mujer con cabello largo ha usado por lo menos una vez en su vida, lo que dejó en evidencia que Watson es una famosa a la que poco le importa la impresión que tengan sobre ella.

Sobre todo desde que se alejó de los reflectores, pues recordemos que este 2023 la famosa ofreció una entrevista para Financial Times, en donde reveló que el motivo principal por el que decidió alejarse de la actuación es que ya no se sentía feliz: “Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo encontré realmente difícil porque tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control (…) Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, reveló la famosa joven.

