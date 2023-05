Maya Nazor habla de sus sentimientos cuando la relación de Fe Klan está en su momento más intenso

Maya Nazor se encuentra en el ojo del huracán desde hace varias semanas cuando se dio a conocer el romance entre su expareja, Santa Fe Klan, y Karely Ruiz durante un concierto en el que se besaron. Aunque la modelo fue protagonista de indirectas con la influencer no ha dado más declaraciones al respecto, sin embargo, en redes sociales habló de sus sentimientos en medio del creciente romance del cantante.

La modelo, de 24 años de edad, se vio envuelta en la polémica por la relación del intérprete de "Te iré a buscar" con la estrella de OnlyFans, pues no dudó en enviar algunas indirectas con las que se lanza contra ella ya que antes tenían una amistad. Al respecto, la influencer respondió asegurando que no tiene amigas en la industria y que no existía algo serio entre ella y el cantante pese a las fotografías subidas de tono que compartieron.

Maya Nazor expresa sus sentimientos ante nueva relación de Santa Fe Klan. Foto: IG @nazormaya

Esta vez fue Maya Nazor quien rompió el silencio a través de redes sociales y habló de sus sentimientos, pues durante una dinámica en Instagram con sus seguidores la cuestionaron sobre la manera en la que enfrenta los dimes y diretes que la rodean y la respuesta fue considerada, una vez más, como una indirecta para el cantante.

“¿Cómo le haces para vibrar alto a pesar de tanta negatividad que existe?”, cuestionaron a la modelo, quien respondió: "Como todos tengo días buenos y malos, pero mi consejo es que se enfoquen más en las cosas bonitas y positivas que tiene la vida. Lo malo siempre va a existir, todo depende de cómo tú tomes las cosas. Toma todo a tu conveniencia, acepta todo con amor y amor se te regresará”.

Karely Ruiz confirma relación

Aunque Karely Ruiz negó en más de una ocasión que existiera una romance con Santa Fe Klan y aseguró que eran amigos, recientemente el estado de su relación dio un giro al asegurar que tras lanzar "Sabes" -el tema con la que la modelo debutó como cantante- creció una conexión entre ellos por la que decidieron darse una oportunidad.

"Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena, los dos venimos de abajo, siento que esto fue como que platicamos, yo le conté mi historia, él me contó su historia porque pues uno sabe lo que vive y está difícil la situación de los dos y conectamos muy bien", dijo Karely Ruiz en entrevista con Julio Orozco para su canal de YouTube.

Añadió que por ahora no han formalizado, pero decidieron conocerse más para saber si pueden continuar con un noviazgo: "Lo platicamos y ahorita estamos dejando que fluya, si se da algo superbien, sino como quiera le dije: 'Aquí está mi amistad´, estoy abierta a cualquier cosa, si se da bien".

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor podría ser portada de la revista Playboy, esto se sabe

Cómo terminó el triángulo amoroso de Santa Fe Klan, Maya Nazor y Peso Pluma: "No se vayan con la finta"

Maya Nazor: cuál es el máximo grado de estudios de la modelo e influencer