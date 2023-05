Gaby Ramírez enamora con coqueto bañador a unos días de cumplir 33 años

Gaby Ramírez, exintegrante de Venga la Alegría Fin de Semana, está a unos días de festejar su cumpleaños número 33, y para celebrarlos de la mejor forma, la conductora se fue a la playa, desde donde está presumiendo los looks más modernos y perfectos para la temporada, como son los bañadores con los que enamora a sus millones de seguidores, quienes están mandándole ya sus mensajes felicitación por su natalicio.

Esta semana la presentadora originaria de Monterrey, Nuevo León, informó en sus redes sociales a sus admiradores que decidió irse a la playa para festejar su cumpleaños. Aunque no ha revelado su destino, sí se ha dejado ver en trajes de baño de dos piezas con los que modela su figura trabajada, que ha logrado gracias a sus días en el gimnasio. En tanto, este viernes, Gaby se lució con un bañador en color azul, el cual fue ideal para esta temporada en la que se está terminando la primavera.

Gaby Ramírez conquista con su bañador a los 33 años

La regiomontana publicó en su cuenta de Instagram un video en el que bailó "Can't Take My Eyes Off You", una canción de Boys Town Gang, pues estaba celebrando que se encontraba a unos días de cumplir 33 años, ya que este 14 de mayo será su gran celebración, y de acuerdo a lo que ha dejado ver en sus historias, lo pasará cerca del mar junto a su novio, a quien no ha presentado formalmente, debido a que prefiere mantenerlo alejado de los medios.

Gaby Ramírez se muestra feliz por su próximo cumpleaños este 14 de mayo Foto: Captura de pantalla

"Mi baile de la felicidad al saber que ya faltan 2 días para mi cumpleaños", escribió Gaby Ramírez en la descripción del clip en el que se le ve saltando en la arena cerca del mar, disfrutando de este momento en su vida. Además, la ex presentadora de VLA Fin de Semana se luce con un coqueto bañador azul, que a pesar de ser muy sencillo, pues solo tenía una panty corta y un top de tirantes y copas en triángulo, la hizo resaltar su curvilínea silueta.

Como era de esperarse, algunos de sus 1.5 millones de seguidores le enviaron sus felicitaciones de cumpleaños, mientras que otros reconocieron su belleza. "Es el baile de quien se sabe perfecta y que nada se mueve sin su permiso te admiro mi Gaby linda", "Ke cuerpazo Gaby", "Quien iba a decir que Orata se convertiría en una hermosísima Mujer" y "Guapa como siempre mi gaby, bendiciones", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La salida de Gaby Ramírez del matutino de Tv Azteca en su formato fin de semana fue uno de los que sorprendió al público, pues era una de las favoritas, muestra de ello es que a varios meses de haber dejado la emisión, sus fanáticos aún van a las redes sociales del programa para pedir que la regresen, ya que no ha gustado el nuevo elenco que es liderado por Olga Mariana, Alex Sirvent y Esmeralda Ugalde. No obstante, la conductora sigue muy activa compartiendo contenido en sus redes sociales y disfrutando de este momento, como lo demuestra ahora que está a punto de cumplir años.

