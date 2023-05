Alex Garza: 5 fotos para enamorarse de la nueva conductora de "Al Extremo"

En los primeros días de mayor se dio a conocer que una nueva integrante formaría parte del elenco de conductores del programa "Al Extremo". La presentadora que se unió al famoso show vespertino de TV Azteca fue Alex Garza, quien cuenta con una amplía trayectoria en los medios, también como cantante y actriz, y que ahora promete enamorar al público con su belleza, como lo confirman estas 5 fotos.

"Me moría de ganas por contarles esto! Desde hoy, tengo la fortuna de ser parte de la gran familia de @alextremotv no puedo estar más feliz! Gracias infinitas @adrianortegae @anavedom @veropalomares @alexexquivel Por supuesto también a mis nuevos compañeros que me recibieron con todo el cariño del mundo @quirarte @vanessaclaudio @urielestradatv y a todo el equipo de esta bella producción! A romperla y a divertirnos todos los días a las 4pm por @aztecauno !!!", escribió en su cuenta de Instagram para dar la noticia.

Alex Garza se une a "Al Extremo". Foto: IG @alexitagarza

Alex Garza enamora en "Al Extremo"

Rosa Alejandra Garza Guízar, conocida también como Alexita Garza, de 31 años, es una cantante, locutora, conductora y actriz originaria de Monterrey, Nuevo León. Estudió ciencias de la comunicación y vivió su adolescencia en su tierra natal, junto a su madre y su hermano menor Osvaldo. Su gusto por el canto la motivó a formar junto a unas compañeras y amigas un grupo llamado Carmesí.

Los fans de la presentadora están felices de verla en la televisión, en un programa donde ya hace equipo con otra guapa conductora, pues es compañera de Vanessa Claudio. En el programa también destacan Uriel Estrada y Carlos Quirarte, quienes recibieron con cariño a la bella regiomontana, quien ya ha conquistado la televisión y las redes sociales con sus looks, con los que da clases de moda.

La conductora derrocha estilo. Foto: IG @alexitagarza

La presentadora destaca por su belleza. Foto: IG @alexitagarza

Garza inició su trayectoria artística en 2008 como participante de la sexta temporada de "La Academia", en el que obtuvo el sexto lugar, después formó el grupo "G6" con cinco de sus excompañeras del reality. En 2014 ganó el programa de concursos "Soy tu doble".

Alexita, como la llaman cariñosamente sus fans y amigos, fue conductora de "Conexión", "Viva El Show" y "Venga el Domingo". Desde el 2018 es locutora del programa de radio "¡Ya Párate!". En 2019 fue co-conductora de la emisión "Acceso Total" de "La Academia", también se destacó con su participación en el show "Corazón Grupero".

Se confirma como amante de la moda. Foto: IG @alexitagarza

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi" Pérez, tuvo un romance con Alex Garza, y de hecho compartieron foro en "Venga el Domingo". Otro de sus romances más mediáticos fue con Yahir, con quien terminó después de una supuesta infidelidad del famoso cantante.

La regiomontana ha sido bien recibida. Foto: IG @alexitagarza

