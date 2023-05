VIDEO | Victoria Ruffo confiesa su secreto para llorar en TV y cobrar caro por lágrima

Con apenas 15 años, Victoria Ruffo condujo el programa "Variedades de media noche" en 1977. Dos años después debutaría en el mundo del cine con "Discoteca es amor" (1979) y, de ese mismo año, "Ángel del silencio". Lo que parecía ser una longeva carrera en la pantalla grande le llevó a sólo 8 películas.

Pero, donde realmente encontraría el nicho que la encumbró fue en las telenovelas. La primera fue "Conflictos de un médico" en 1980 y de ahí seguirían varias más hasta llegar al primer éxito que la encumbraría a nivel mundial, "Simplemente María" (1989-1990).

Todo lo anterior la marcaría como una de las actrices favoritas de la televisión por una especial razón: su capacidad para llorar y conquistar al telespectador de esta forma. Es ahora que Victoria Ruffo revela su secreto para lograrlo, algo que podría aplicar si un día se une al reality show de la familia Derbez, como ha asegurado.

Victoria Ruffo y su técnica para llorar en pantalla

Con la sinceridad que le caracteriza, Victoria Ruffo compartió cómo vive el ser actriz y que le busquen los productores por su capacidad para llorar.

"En la televisión siempre pues me hacen llorar, quieren que llore pues lloro", comenzó.

Luego de esto, precisó que en su vida personal es diferente, incluso, que el llorar en telenovelas le ayuda en sus problemas personales.

"Fíjate que no me he cansado de llorar, sí me gusta, además lo tomo como terapia. En mi vida personal casi no lloro, a no ser que pase algo grave, pero si no la verdad que no soy de llorar mucho entonces como que lo voy almacenando para cuando me llamen a televisión y pueda yo llorar. Y por supuesto que cobro caro", confesó.

A matar a toda la familia

Como otra de las revelaciones de Victoria Ruffo, admitió que su hijo Luis Eduardo le pidió que cobre bien por cada lágrima.

"Mi hijo Luis Eduardo fue el primero que me dijo 'ya deberías cobrar por lágrima', y sí tiene razón, pero no quiere ser mi representante el canijo, ahorita no, gracias a Dios está trabajando mucho y está haciendo cosas padres", reveló.

Sumado a eso, Victoria aceptó que no siempre le creen cuando llora en casa.

"A veces Omar (Fayad) no me cree que estoy llorando de verdad, me dice 'y ni me llores'".

Para rematar, admitió que su mejor técnica para este proceso de un personaje le ha implicado el que decenas de veces haya "usado" a sus seres queridos.

"Siempre les he dicho que mato a mis papás, mato a mis hermanas o a mis hijos, lo que me puede doler y que puede pasar en un momento pues lo haces".

SIGUE LEYENDO

¿José Eduardo Derbez será papá?, conductores de Hoy hablan sobre la presunta paternidad del hijo de Victoria Ruffo