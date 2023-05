Suga de BTS habla por primera vez de su novia y sorprende al ARMY con su respuesta

Suga de BTS se encuentra de gira por Estados Unidos como parte de las promociones de "D-Day", su álbum debut como solista. El rapero realizó un tour para despedirse de sus fans antes de irse al servicio militar una vez que termine con sus actividades, además transmitirá en vivo uno de sus conciertos en todos los cines del mundo.

Será durante el verano cuando Suga podría decirle adiós a sus fans, pues ya tiene 30 años, edad límite que le otorgó el gobierno para retrasar su ingreso al ejército. Con su carrera en solitario, el idol ha mostrado facetas nunca antes vistas a sus fans, con un documental y su propio programa de entrevistas.

Su tour solo recorrerá Estados Unidos y Asia, demostrando la popularidad de Suga de BTS, quien se ha desempeñado como productor, compositor y rapero del grupo, ya que su mayor pasión es la música, incluso ha revelado que no tiene tiempo para una pareja.

Suga de BTS habló de su primera relación amorosa

El integrante de la boyband es de los pocos que ha tenido rumores amorosos con otras idols, pues él mismo reveló que ni siquiera hay tiempo para citas debido a su agenda. Sin embargo, hubo una vez en la que se enamoró por primera vez y él mismo decidió hablar de su entonces novia.

Al parecer, durante su época de estudiante, Suga de BTS se enamoró de quien fuera su mejor amiga y decidió confesar sus sentimientos y fue correspondido, pero, la relación no fue lo esperado. Debido a su anterior amistad, no supo cómo tratarla y las cosas no funcionaron.

Luego, se supo que supuestamente le escribió una carta, algunas fans dicen que la mandó a una estación de radio para disculparse y otras que fue una tarea escolar, donde le confiesa que se arrepiente de no saber cómo comunicarse cuando fueron novios.