VIDEO | Raúl "El Negro" Araiza aclara por qué salió Jorge "El Burro" Van Rankin de "Miembros al Aire"

Raúl Araiza encontró en "Miembros al Aire" un programa donde conjuntó diversión, sinceridad y una gran familia. Con 14 años de duración en la TV mexicana, la emisión ha sido el semillero de varios conductores que han desfilado por su equipo principal para deleitar con temas, reflexiones, confesiones y ocurrencias, a la audiencia; mismo que pronto contará con dos nuevos conductores que suplirán a El Burro y a Yordi Rosado.

Es así que, en varios de estos años, Raúl y Jorge "El Burro" Van Rankin, coincidieron en la conducción del programa. Pero, como lo dio a conocer Van Rankin hace unos días, fue avisado que no seguiría más en el proyecto. Fue precisamente esto lo que quiso aclarar "El Negro" Araiza, al hablar de qué pasó realmente y si se extrañará a su amigo.

Lo más importante es el programa

Al tocar el tema, Raúl Araiza no dudó en dejar claro que la presencia de su amigo Jorge Van Rankin siempre fue importante en "Miembros al Aire", tanto como lo fue mientras condujo el programa "Hoy". Pero, a pesar de esto, precisó qué importa aún más al tomar este tipo de decisiones.

"En 'Miembros...' no pasa nada. Como decía mi padre, la estrella siempre es el nombre del programa y 'Miembros' no soy yo, no es El Burro, lleva 14 años de mucho éxito. El Burrito es mi hermano, es así, claro que lo voy a extrañar como en 'Hoy' y seguimos hablando, pero nos reunimos cualquier día. Un 'Miembros' lo armas en cualquier lado juntando a 5 amigos", dijo.

Sobre quién entrará en lugar de Jorge, Raúl adelantó dos nombres conocidos.

"Con Leonardo de Lozanne yo ya había hablado, igual con Yordi que tampoco estará. Yo también ya me fui un año. Ahora el que se queda ya de fijo es Jean Duverger, el negrito, ya somos dos negritos, y vamos viendo", acotó.

Para rematar sobre esto, Araiza enfatizó qué pasó en esa discusión cuando despidieron a Jorge.

"El Burro no es que se sienta indispensable, él conformó el primer equipo pero tiene muchas cosas que hacer, tiene su serie y otros proyectos. Lalo Suárez le estuvo hablando, pero el Burrito tiene mucho trabajo, estaba grabando, simplemente no te pones de acuerdo en la cita pero se hace más pancho de lo que hubo", aclaró.

Ve feliz a Galilea y resto de sus compañeras

En cuanto a temas del programa "Hoy", Araiza precisó que aún no sabe bien quién es el nuevo galán de Galilea Montijo, pero indicó que tanto ella como sus compañeras Andrea Legarreta y Tania Rincón, se merecen salir y, si así lo deciden, rehacer sus vidas.

"Yo no le he visto el galán a Galilea, creo que cada una de las tres mujeres, compañeras, lo han hecho muy bien. Son los procesos naturales y difíciles que es esto, pero tienen derecho a salir y rehacer su vida, cuando lo sientan y puede ser desde salir y tomar un café con alguien, pero tiene su chiste. Yo la veo contenta", contó.

Para culminar, platicó también de su amigo Leonardo García, a quien envió saludos y recordó como su adorado "Oso".

"También estuvo en 'Miembros', no lo he visto. Él siempre estuvo presente con su papá, Andrés siempre fue una persona muy difícil por su carácter, pero encantador también, fue muy amigo de mi papá. Todo el tema de la herencia y la esposa y eso, no sé, es muy personal".

