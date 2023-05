Desde la naturaleza, Dua Lipa conquista con el bañador ideal para el verano

Dua Lipa es una de las grandes estrellas que tiene el planeta y no solo por ser una artista consagrada sino también, es portadora de una belleza sin igual que y por eso atrae muchas miradas. La británica no solo mete hit en los primeros puestos además, es una de las mujeres que más marca tendencia con diferentes look.

Por lo general, en Instagram la cantante suele subir cuales serán los outfits que se vienen de moda y por eso, es muy seguro que no quiera quedarse afuera de esta Primavera/Verano 2023 con sus bañadores. Hace algunas horas, la británica subió un serie de imágenes donde se la ve con dos bikinis que de colores que se vienen.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

La cantante Dua Lipa con un traje de baño ideal para esta temporada

Dua Lipa siempre ha optado por lucir diferentes modelos de trajes de baño, los cuales hacen destacar el atractivo de su figura. De todas formas, no solo es mostrar el físico lo que busca la artista sino además, la idea es ir marcando la tendencia que se viene para que las jóvenes vayan copiando su look.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

La publicación en Instagram en la que la cantante compartió las fotos de ella en bañador, no tardó en llenarse de halagos por parte de sus seguidores pues se la ve muy sensual y utilizando el color que va a marcar este 2023 que es el verde. Si uno observa los dos trajes de baño, el común denominador el ese color que ya todos están usando.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa es inspiración para muchas mujeres que quieren verse atractivas o buscan un poco de fama. Es por eso que las personas que se encuentran manejando la carrera de la cantante saben muy bien donde apuntar y no se da todo al azar. Si puedes hacerlo, busca estos bañadores y veras que serás la sensación del verano.

