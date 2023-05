Pepillo Origel lanza indirecta a Pati Chapoy y Pedro Sola: "No anden de chistosos"

Tal parece que Pepillo Origel no está nada contento de que sus excompañeros de Ventaneando, Pati Chapoy y Pedro Sola hubieran hablado de él recientemente, ya que al parecer les lanzó una indirecta durante su programa. Debido a esta situación, el periodista de espectáculos revive una polémica en el que está por varios años, pues se dice que después de dejó la emisión de Tv Azteca tiene una rivalidad con los presentadores de dicho canal.

Fue durante su programa "Con Permiso", que conduce junto a Martha Figueroa, que tras hablar de la entrevista que la hizo Pati Chapoy a Marco Antonio Regil en donde confesó que es sapiosexual, el conductor aprovechó para opinar sobre las recientes declaraciones de la titular de Ventaneando y su compañero: “A mí no me cae bien Pedro, porque anda hablando cosas que no debe de andar diciendo, yo ya le dije”, dijo el especialista en farándula mientras hacía señas de "broma".

Juan José Origel indicó: “a mí no me importa (lo que digan), ¿tú crees que a estas alturas del partido me va a importar que hablen de mí? todo lo que quieran, digan, hagan lo que quieran mira, yo ya voy de salida”. No obstante, después se dispuso a hacer un "brindis" junto a Martha Figueroa, que también fue parte del programa de espectáculos de la televisora del Ajusco.

Pepillo Origel manda indirecta a Pedro Sola y Pati Chapoy

“Salud por todos los que han hablado y han despotricado y han hecho de mí lo que han querido”, dijo, por lo que Marthita preguntó a su compañero si no prefiere ir a terapia en vez de tomar una copa de vino, por lo que Pepillo contestó que "te tomas tu copa, mandas a la ch..gada a la gente y listo”, desatando algunas risas y mostrando que no le interesan las críticas en su contra, sobre todo de los ex colaboradores con los que trabajó al inicio de su carrera.

No obstante, el conductor de espectáculos después indicó que sabe perdonar, aunque lo ofendan y hablen de él, fue en ese momento que Martha Figueroa entendió la indirecta e inmediatamente mandó un mensaje para sus excompañeros de Ventaneando. “Ahí les hablan Pati y Pedro, no anden de chistosos”, dijo la presentadora desatando las reacciones de la producción, no obstante, Pepillo Origel no hizo ningún comentario y no quiso dar nombres de a quién se refería.

Juan José Origel bromeó un poco sobre esta polémica Foto: Captura de pantalla

Esta respuesta viene después de que Pati Chapoy, Pedrito Sola y Daniel Bisogno se presentaran en el programa de YouTube, "Pinky Promise", que conduce Karla Díaz de JNS. Durante el episodio hablaron de sus anécdotas en el programa de espectáculos, y recordaron a algunos de los colaboradores como fue Juan José Origel, que comenzó en aquella emisión, aunque en un principio no estaba considerado para ser parte del proyecto.

En el capítulo con Karlita Díaz, Sola relató que Pepillo Origel invitó a un novio "tonto" con él, “Tú invitaste a Juan José Origel, y él trajo a un novio muy guapo, que afortunadamente era muy tonto”, dijo el conductor, 76 años, mientras Daniel Bisogno intentaba que guardara silencio para que no exhibiera a los demás. Esta fue una anécdota que llegó hasta oídos del ex presentador de "La Oreja", quien posiblemente les haya contestado a sus colegas.

SIGUE LEYENDO:

"Le pagaban más": Pati Chapoy RECUERDA cómo fue la SALIDA de Pepillo de Ventaneando VIDEO