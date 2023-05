Pepe Aguilar abre su corazón en El Día de las Madres y escribe mensaje para Flor Silvestre que enchina la piel

Pepe Aguilar hizo una publicación especial en redes sociales, esto con motivo del Día de las Madres, el charro mexicano no dejó pasar la oportunidad de felicitar a sus seguidoras que tienen hijos, pero además hizo una confesión muy emotiva, pues aseguró que extraña demasiado a Flor Silvestre, su mamá.

El famoso subió una fotografía en la que se aprecia la cantante y actriz fallecida el 25 de noviembre del 2022, pero lo que escribió en el espacio de la descripción es lo que impactó a sus seguidores, pues Pepe Aguilar abrió su corazón en redes sociales y aseguró que todo era más fácil con ella a su lado.

“FELICIDADES HASTA EL CIELO MADRE. Te extraño cada vez más, ¡me haces mucha falta! Extraño hablarte llegando de trabajar y platicarte y sobre todo oírte, escucharte vivir a través de tu amor y experiencias. …simplemente escucharte. Tengo 54 años. Y no importando los que la vida me deje vivir, SIEMPRE me hará falta tu amoroso interés por que siempre me vaya bien. Gracias por todo madre, gracias, por tanto. ¡Felicidades!”, es parte del texto que se lee junto a la gráfica.