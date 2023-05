El repudiable gesto de Clara Chía Martí que llenó de enojo a Shakira

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen siendo el blanco de los medios de comunicación y los rumores que se multiplican en las redes sociales. Aunque la distancia ahora caracteriza este nuevo capítulo, la historia que los aúna no deja de llenarse de polémicas y dejar mucho de qué hablar.

Shakira y Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

Desde que Shakira se mudó a Miami con sus hijos Sasha y Milan, comenzó a reinar cierta calma entre los protagonistas de una de las historias de separación más mediáticas de los últimos tiempos. Gerard Piqué y Clara Chía Martí se muestran en público sin problema y la artista colombiana está dándole forma a su vida de soltera.

Shakira se molestó por este gesto de Clara Chía Martí

En los últimos días, la historia sumó una nueva polémica luego de que se conocieran fotografías en las que aparece Clara Chía Martí. La joven se mostraba sonriente en una terraza y los rumores difundidos indicaban que se trataba, nada más y nada menos, que de la terraza de la mansión en la que Shakira y Gerard Piqué vivían junto a sus hijos.

Clara Chía Martí posando. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

El revuelo hizo que la novia del ex futbolista decidiera cerrar sus redes sociales y ahora, el portal español Okdiario reveló que Shakira habría tomado esas imágenes como una “provocación” por parte de Clara Chía Martí. “La ex de Piqué ha descubierto que Clara se pasea por su casa con total libertad. Ha sido la provocación definitiva, pero tampoco puede hacer gran cosa”, señaló el medio.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

“Esta noticia ha llegado a oídos de la artista, quien está cada vez más indignada. La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué use la casa a su antojo. Shakira no tiene ninguna intención de regresar a su mansión, de hecho está dispuesta a gastarse 14 millones de euros para traer su colección de coches que tiene en el domicilio que compartía con Gerard, el mismo que ahora está disfrutando Clara Chía”, sentenció el portal. Por ahora, ninguno de los protagonistas ha hablado al respecto, pero ahora es Gerard Piqué quien se encuentra entre la “disputa” entre ambas mujeres.

