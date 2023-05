Desde su habitación, Karely Ruiz sorprende a sus fans al mostrarse con solo una toalla

Luego de haber pasado un par de días alejada de las redes sociales, Karely Ruiz reapareció en su perfil oficial de Instagram con una publicación que causó un gran revuelo entre sus fans pues resulta que la famosa modelo regiomontana derrochó belleza luciendo sus curvas frente a un espejo cubriéndose solo con una toalla y por si no fuera suficiente, posteriormente presumió un impactante y colorido look lleno de transparencias, por lo que, como era de esperarse, la ahora cantante se llevó decenas de halagos.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Karely Ruiz realizó la publicación en cuestión, en la cual, aprovechó para felicitarse por el 10 de mayo debido a que aseguró que es una “mamasita” y para comprobarlo lució sus curvas casi al natural.

En sus fotografías Karely Ruiz posó frente a un espejo desde la intimidad de su habitación y como se dijo antes, la modelo regiomontana no estaba usando ni una sola prenda, sin embargo, se cubrió parte de su cuerpo con una toalla de color rosa y en las siguientes imágenes la también cantante y DJ se mostró recostada sobre su cama y cubriéndose con la misma toalla y enseguida sorprendió a sus fans al aparecer enfundada con en un colorido atuendo lleno de transparencias e impactantes escotes.

Como era de esperarse, la publicación de Karely Ruiz genero un gran revuelo entre sus millones de seguidores, prueba de ello es que en tan solo un par de horas sus fotografías lograron acumular más de 320 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Karely Ruiz manda fuerte mensaje a sus detractores

Tras su breve descanso de las redes sociales, Karely Ruiz mostró un video donde presumió que realizó distintas donaciones en especie a un refugio de perros y dicha publicación le valió ser acusada de querer desviar la atención para ya no ser vinculada con Santa Fe Klan, por lo que se convirtió en blanco de múltiples críticas, a las cuales, la modelo decidió hacerles frente y escribió un mensaje donde expresó su postura al respecto.

“No me interesa cambiar el pensamiento de la gente con mis acciones y mucho menos hacer que se olviden de lo que pasó, alch me vale v jajajaja al final de cuentas me quedo con la satisfacción que estoy haciendo algo bueno, si la gente quiere seguir ladrando, adelante, pero no saben dónde están porque se enfocan en la vida de los demás, así queeee”, fue el texto que escribió Karely Ruiz a través de sus historias de Instagram donde también mostró que se encuentra más que entusiasmada debido a que todo parece indicar que finalmente podría debutar en Playboy.

