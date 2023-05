Carmen Villalobos se llevó todas las miradas con top animal print

Carmen Villalobos es una actriz y presentadora de televisión colombiana que se hizo conocida por haber participado de varias telenovelas y series y eso le ha permitido ganarse el cariño de miles de televidentes repartidos por toda Latinoamérica. La ex protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ disfruta de su noviazgo y no para de presumir lo enamorada que está. Pero, no solo eso sino que también confirma porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con un microtop con el que se robó todas las miradas en Instagram.

Si bien Carmen Villalobos inició su carrera en un programa infantil, no fue hasta los 20 años que tuvo su papel protagónico en la telenovela ‘Amor a la plancha’. Pero, en el año 2008 le llegó la oportunidad de ser la principal protagonista en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’ que fue un gran éxito. Luego, se la recuerda recientemente por sus actuaciones en ‘Café con aroma de mujer’ o ‘Hasta que la plata nos separe’ que terminó siendo un éxito de Netflix.

Carmen Villalobos es una destacada actriz. Fuente Instagram @cvillaloboss

Más allá de la actuación, Carmen Villalobos incursionó en la conducción y lo hizo en el programa ‘Top Chef Vip’ que se emite para Estados Unidos por la cadena Telemundo. Para este reality, la actriz colombiana cobra unos 25 mil dólares mensuales por estar al frente del programa. En tanto, disfruta de su noviazgo con el periodista deportivo Federico Oldenburg, con quien se lo vio vacacionando en República Dominicana.

Carmen Villalobos en Top Chef Vip. Fuente Instagram @cvillaloboss

El microtop que lució Carmen Villalobos y enamoró a todos

En su cuenta de Instagram, Carmen Villalobos tiene cerca de 22 millones y medio de seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con un microtop con el que causó furor y terminó enamorando a sus fans. La actriz y conductora de 39 años mostró el look con el que fue al gimnasio y con el que busca marcar tendencia.

En otros posteos, Carmen Villalobos demuestra que es dueña de un increíble cuerpo y lo hace luciendo diversos looks, desde vestidos elegantes hasta trajes de baño que son ideales para la temporada. Para poder mantenerse en forma, la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ realiza dos rutinas de entrenamiento para fortalecer sus piernas.

Carmen Villalobos en traje de baño. Fuente Instagram @cvillaloboss

