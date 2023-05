No creerás cómo lucía Ludwika Paleta de niña

Ludwika Paleta es una reconocida actriz mexicano-polaca, nacida en Cracovia, y que es muy quería en el ambiente televisivo por su participación en telenovelas, series y películas. La artista tiene 44 años y goza de una hermosura y un carisma particulares que le otorgan un toque distintivo más allá de su talento delante las cámaras.

Ludwika Paleta posando. Fuente: Instagram @ludwika_paleta

Su fama se ha extendido durante todos estos años y ha logrado rodearse de más de 4,5 millones de seguidores en sus redes sociales. La plataforma Instagram es la elegida por la artista para compartir fotografías y videos sobre su vida personal y profesional. Viajes, sesiones fotográficas, momentos familiares y postales laborales forman parte del contenido que se encuentra en su cuenta.

El posteo de Ludwika Paleta en Instagram

En las últimas horas, Ludwika Paleta acaparó la atención de todos los internautas con una nueva publicación. La actriz compartió un video con imágenes de cuan era una niña y dejó emotivas palabras para su “yo” del pasado y que fueron bien recepcionadas por sus fanáticos.

Ludwika Paleta de niña. Fuente: Instagram @ludwika_paleta

“Le diría tantas cosas a esa niña si la tuviera frente a mí…. pero lo más importante: me hubiera gustado que entendiera que a la gente que realmente la ama no le importa cómo se vea ni lo que haga. Que la aman por ser ella y ser única. Que no necesita verse, ni actuar de ninguna manera particular para obtener ese amor. Y más importante aún, que aprenda a amarse a sí misma y a caerse bien, no importando lo que piensen los demás”, escribió Ludwika Paleta junto a las imágenes.

El posteo de Ludwika Paleta en su cuenta de Instagram consiguió reunir más de 40 mil likes en un par de horas y comentarios como “Bellísimas telenovelas Carrusel y Mi abuelo y yo”, “Hermosa”, “Eterna María Joaquina”, “Yo le diría que sería una gran artista” y “Esa niña creo que aprendió a amarse sin importar lo que dijeron de ella”, entre otros.

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta modeló el vestido negro con escote corazón más en tendencia

Ludwika Paleta: 3 veces que derrochó estilo con vestidos óptimos para esta temporada