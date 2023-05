Frente al espejo, Ninel Conde sorprende a sus fans con impactante look brillante

Ninel Conde, quien también es conocida como “El Bombón Asesino”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas y con más estilo de toda la farándula pues resulta que la actriz, modelo y empresaria presumió un espectacular outfit frente al espejo, además, su post causó un gran revuelo entre sus fans debido a que aprovechó para mandar un inspirador mensaje.

Esta publicación de Ninel Conde fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y como se dijo antes, la grabación de la cantante de 46 años tuvo diversas intenciones pues además de derrochar estilo con un espectacular look, también envió un poderoso mensaje para motivar a sus fans a que se unan al estilo de vida fitness al que ella se sumó desde hace ya varios años.

“No te pongas límites, ¡No hay nada imposible! Quita de tu vocabulario la palabra “No puedo”, deja de limitarte con tu propia boca. La mente es súper poderosa y lo que nos programemos, si somos dedicados, lo podremos lograr siempre con la ayuda de dios y determinación. ¡Sí se puede, go for it! “#GymMotivation” fue el texto que escribió Ninel Conde para acompañar su post.

En cuanto al impactante look que Ninel Conde presumió frente al espejo, se trataba de un conjunto conformado por un pantalón y un blazer de color plata que aparentemente usa durante sus conciertos, además, dejó el blazer abajo para que se pudiera apreciar que debajo de esta prenda únicamente estaba utilizando un bra de color blanco, el cual, le permitió lucir su escultural figura en todo su esplendor.

Tal como lo esperaba Ninel Conde, su publicación causó un gran revuelo entre los más de 5.6 millones de seguidores que ostenta en la popular aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 10 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas para la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde”, quien a sus 46 años de edad pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Ninel Conde estrena reality show

Hace un par de semanas, Ninel Conde sorprendió a sus fans al anunciar que ya arrancó de manera oficial las grabaciones de “Ninel al desnudo”, el nuevo reality show en el que mostrará diversos detalles de su vida privada, sin embargo, no quiso ofrecer muchos detalles acerca de esta nueva producción.

Por ahora, lo único que adelantó la actriz, modelo y cantante es que dicho reality show abordará distintos aspectos de su vida privada, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando ella misma convoque a una conferencia de prensa para que ofrezca todos y cada uno de los pormenores de este reality show.

