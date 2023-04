No creerás cuánto ha crecido la hija de Dulce María y Paco Álvarez en dos años

En noviembre de 2020 nació María Paula, la primera hija de Dulce María junto a su esposo Paco Álvarez. Los felices padres vieron la llegada de su primogénita en el mes de noviembre de ese año, el cual estuvo marcado por la llegada del virus del Covid-19 que acechó a todo el mundo, sin embargo, y pese a las complicaciones que en ese momento existieron, la pequeña llegó a este mundo con perfecto estado de salud.

"No hay palabras que logren expresar todo lo que siento...primero Gracias infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida , el regalo más grande de Dios , la expresión de nuestro amor inmenso", fueron las palabras que escribió la cantante junto a la primera fotografía de su hija.

La ex RBD compartió durante una entrevista con Karla Díaz en el programa Pinky Promise, que dar a luz en medio de una pandemia fue algo realmente difícil, pues los protocolos sanitarios prácticamente la obligaban a llevar el proceso sola.

Pero la cantante tuvo tantas precauciones durante los 9 meses de su embarazo que María Paula pudo nacer en un ambiente libre de Coronavirus y actualmente tiene dos años de edad.

“Ahora te veo caminar, correr, bailar, cantar, crecer y vivir. Y no puedo estar más agradecida con Dios por tu vida, te amo!! Me haces la mamá más afortunada del mundo, me llenaste de fuerza, te amo mi bebita hermosa. ¡Felices 2 años! Que no dejes de soñar y sonreír siempre", escribió la ex RDB en un mensaje dedicado a su hija en su primer año.



María Paula en su primer año de edad

La llegada de su hija, cambió rotundamente la vida de la también actriz, pues a partir de ese momento aseguró que su vida se había dividido en un antes y un después. El amor que le tiene a su hija es tan grane que le prometió hacer todo lo posible por ser la mejor mamá.

Su hija, quien ha crecido rodeada de amor y cuidado por sus padres, hermanas y abuelos, ha crecido bastante y tiene un gran parecido con la protagonista de telenovelas. Dulce María ha compartido parte de su proceso maternal y de cómo su hija va creciendo.

María Paula acompaña ocasionalmente a su madre a grabaciones de proyectos en los que ha participado la estrella, así que es probable que su hija considere en un futuro la posibilidad de trabajar en la industria, o que desarrolle el talento vocal o actoral de Dulce María.

Paco y Dulce María

Lunita, como llama cariñosamente a su hija, fue producto de la relación amorosa que tiene con el musico Paco Álvarez, con quien sostuvo un noviazgo de tres años y se casó en 2019 en una elegante boda celebrada en el estado de Morelos. La ceremonia y fiesta fueron un evento muy privado al que solo tuvieron acceso familiares y amigos.

