Maryfer Centeno analiza reacción de Adrián Marcelo ante acusación de abuso sexual: "Si no lo destruyen, lo van a fortalecer"

Adrián Marcelo una vez más se encuentra en el ojo del huracán, aunque en esta ocasión por la denuncia en su contra que realizó su expareja Carolina Lerma por presunto acoso y abuso sexual. Algo a lo que el conductor no dudó en responder y más tarde su reacción fue analizada por Maryfer Centeno, quien habló sobre el impacto que esto podría tener para él en su carrera debido a que podría "destruirlo" o sumarle popularidad.

La grafóloga goza de gran éxito en televisión y redes sociales por el análisis que realiza de algunos famosos ante una situación de conflicto o que los mantiene en la mira del público revelando algo más de lo que muestran ante los reflectores, esta vez fue el caso del conductor de Multimedios lo que despertó el interés de sus seguidores y reveló lo que su reacción dice de él más allá de lo que puede mostrar a sus fans.

"Ok, here we go again" (Bien, aquí vamos de nuevo), es el mensaje con el que el conductor respondería en redes sociales ante las acusaciones en su contra y, de acuerdo con Maryfer Centeno, se trata de una reacción tranquila ya que es una persona que sabe cómo manejar las redes sociales a su favor y ganar aún más popularidad con el momento de tensión que vive y que opacaba su carrera.

“Si no destruyen a Adrián Marcelo, lo van a fortalecer”, dijo la grafóloga al señalar que al tratarse de una denuncia mediática le resta fuerza al caso: "porque cuando es un asunto en el que denuncias podríamos pensar en una consecuencia legal, si no se convierte en algo únicamente mediático y esto puede hacer que distorsione".

Añadió: "Él sabe usar las redes sociales, lo que va a hacer es polarizar y quien lo defienda lo va a defender con más ahínco y quien lo ataque lo va a atacar con más ahínco y finalmente se va a quedar en eso, en un escándalo más de redes sociales si no pasa nada legalmente".

Denuncia contra Adrián Marcelo

Fue a través de redes sociales donde Carolina Lerma compartió un mensaje donde relata el momento en el que, durante una charla con el conductor en su automóvil, éste presuntamente la forzó a besarlo y tener relaciones íntimas con él. Además, también denunció a quien fuera uno de los mejores amigos de ella.

"Quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más", comienza la Carolina Lerma el mensaje en el que señala que todo habría ocurrido en febrero de 2022.

Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él", se lee en el mensaje.

