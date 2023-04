Andrés García: la razón por la que se culpaba por la muerte de Vicente Fernández

Este 4 de abril murió Andrés García a los 81 años de edad. Desde ese día los fanáticos del actor han recordado su vida y obra, así como algunas anécdotas, como por ejemplo, la razón por la que se sentía culpable del fallecimiento del cantante Vicente Fernández, quien fue uno de sus grandes amigos en la industria y que perdió la vida debido a problemas de salud. El artista, de 81 años, grabó un video en el que contó que una competencia que tenía con "El Charro de Huentitán" podrían haber provocado aquel accidente que lo llevó al hospital.

El galán de cine y el cantante de "El Rey" se conocieron en 1983 cuando grabaron "Dos de Abajo", años después, los artistas volvieron a coincidir en la película "Entre Compadres te Veas" (1989), debido a estos trabajos empezaron a forjar una buena amistad que incluso superó el paso de las décadas, pues aunque los dos tomaron diferentes rumbos en sus carreras profesionales, se mantuvieron en contacto en su etapa adulta hasta que el intérprete de regional mexicano falleció el 12 de diciembre del 2021.

Andrés García se culpaba por la muerte de Vicente Fernández

En un video de su canal de YouTube, Andrés García contó que tenía una especie de competencia con Vicente Fernández, la cual podría haber provocado su accidente que lo llevó al hospital por más de medio año. El protagonista de "Pedro Navaja" explicó que ambos estaban lastimados de la cadera y tenían dificultades para caminar, por lo que para darse apoyo se mandaban videos mostrando sus avances médicos, sin embargo resultó ser una contienda.

“Creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo porque nos mandábamos videos y el andaba mal también para caminar, entonces me decía ‘mira, mira, estoy caminando y te lo voy a enseñar que bien camino ya’ y entonces el trataba de caminar, medio rengo pero caminaba más rápido que yo”, contó el galán de cine y televisión de los años 80, que también destacó que mientras tanto él le presumía cómo caminaba por la arena del mar de Acapulco, Guerrero, en donde tenía su residencia.

“Yo le mandaba videos aquí en la playa y decía ‘pues ahora te mando yo videos de cómo voy mejorando’, curiosamente ahora estoy empeorando, no sé porque, entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido pero en loza, (yo decía) ‘ahora voy a caminar rápido en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’”, dijo el primer actor que destacó que lo que pudo provocar el accidente de Vicente Fernández en su rancho, el cual le causó una lesión y que hizo necesaria una cirugía cervical.

“Y poco tiempo después de eso fue que según me dicen se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue, o sea que quizás el culpable no que haya sido yo, sino que la competencia que traíamos en ver quien caminaba más rápido porque andábamos lastimados de la cadera”, mencionó García, quien agregó “Descansa en paz. Dios te tenga en su gloria, mi querido Vicente. Pronto nos veremos todos y las estrellas se van de tres en tres”.

