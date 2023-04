VIDEO | Rossana Nájera confiesa que quedó en bancarrota y por ello volvió a la actuación

Rossana Nájera está de vuelta en el mundo de la televisión, luego de algunos años alejada de los foros de grabación. Como una elección que ella tomó para su bienestar, es que Rossana narró qué ha hecho en este tiempo y expresó la razón que la trajo de vuelta al mundo de la actuación en la telenovela "Eternamente amándonos", donde ha aprendido mucho de Diana Bracho.

Con profunda sinceridad y muy humor, Nájera reveló a los medios de comunicación que su distancia histriónica se debió a que eligió tomarse 4 años sabáticos donde disfrutó de la vida y los viajes por mundo, claro está, con los ahorros que acumuló durante años como actriz.

Rossana vuelve a actuar por necesidad

Pero, como todo tiene un principio y un final, la misma Rossana confesó estar con menos recursos que antes y, por lo tanto, verse en la necesidad de volver a trabajar.

"La señora que se tomó cuatro años sabáticos. En realidad para televisión es mi regreso, al volver al foro entendí por qué lo amo tanto y no quiero parar. Estoy libre que quiero trabajar", inició.

Ante esto, añadió cual es el reto principal: "El reto es que yo no sé si en verdad los productores van a llamarse, no sé si se les olvidó que era actriz, me dio miedo pero Silvia Cano me dio la oportunidad con este personaje entrañable de Erika", comentó.

Adiós a sus ahorros por viajar

Con la realidad ante ella, confesó que casi quedó en bancarrota y, como una razón más, volvió a los foros. Primero, por el anhelo de actuar, y segundo por la necesidad de ahorrar más dinero para vivir lo que sueña.

"Me fui queriendo hacer algo diferente con mi canal de viajes, me gusta, es parte de y descubrí que viajar me encanta pero mi pasión es actuar. Para viajar me puedo tomar vacaciones, pero apasionada es actuación".

"Me gasté todos mis ahorros, soy buena para ahorrar pero los viajes salen caros, aunque sé viajar barato y busco buenas ofertas, pero aún así viajé muchísimo y ya es hora de volver a producir para viajar más. Nadie me va a quitar los viajes", culminó.

SIGUE LEYENDO

Triunfó en las telenovelas y por esta triste enfermedad nunca pudo convertirse en madre