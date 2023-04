Sofía Vergara se corona como reina de estilo en sudadera y medias negras

Sofía Vergara es una de las artistas internacionales que han destacado en Hollywood por su belleza y talento, quien a sus 50 años es un ícono de moda para muchas mujeres, sobre todo cuando se trata de imponer con atuendos modernos y casuales, como lo confirmó en una reciente publicación de Instagram, en la que se le ve posando con con una sudadera y medias negras, ganándose la corona como reina de estilo.

La también modelo, originaria de Barranquilla, Colombia y nacionalizada estadounidense desde hace varios años, es una de las latinas más exitosas en la industria del entretenimiento, quien ha sido ganadora de múltiples premios y gracias a su actuación en la serie "Modern Family" es considerada una de las mejores actrices cómicas de la pantalla chica, pero también de las más chic al momento de vestir.

Sofía Vergara se luce en coqueto look

En el año 2020, fue una de las actrices mejor pagadas del mundo, gracias a sus campañas publicitarias para reconocidas marcas de bebidas y maquillaje. En el 2014, la revista Forbes la ubicó en el puesto 32 en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo, y es sin duda también una de las que da cátedra de moda para las mayores de 50 años y deja claro que la edad no está peleada con el estilo.

Sofía impone con su estilo causal y chic. Foto: IG @sofiavergara

Con sus looks, Sofía ha sabido imponerse en las redes sociales, pues tan sólo en Instagram suma 27.9 millones de seguidores, con quienes comparte los atuendos que usa para las alfombras rojas, sus shows, la playa o simplemente un día de paseo por la ciudad, como lo dejó ver en una publicación que compartió este viernes, en el que se le ve vistiendo un look de sudadera negra con letras blancas, que combinó con medias y botas altas.

"Me encanta ese suéter!!!", "Ese suéter es tan icónico", "Mi reina favorita usando mi marca favorita", "No mija usted es belllaaaaaaaaa. Saludos desde Colombia @sofiavergara. Un abrazo", "Luciendo increíble en ese @teddyfresh" y "¡¡Obsesionada con este look!! Eres mi icono de moda favorito", son sólo algunos de los más de 700 comentarios que Vergara ha recibido en su publicación, en la que se le ve elevar la tendencia de los looks total black.

La guapa actriz de Hollywood destaca por su forma de vestir. Foto: IG @sofiavergara

La guapa actriz que ha sido galardonada con premios como el People's Choice Awards y Kids' Choice Awards, se corona como reina de estilo, pues con sus looks, a los que siempre le da un toque diferente al usar lentes de sol, es una de las celebridades latinas que impone moda y causa furor, como lo demuestra con su reciente publicación que ya ha logrado sumar 107 mil "me gusta".

