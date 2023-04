Maryfer Centeno analiza a Piqué y asegura que no está tan enamorado de Clara Chía

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando de qué hablar, pues después de que Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, se mudaron de España, la pareja se ha visto más unida y romántica que nunca. Sin embargo, la famosa grafóloga, Maryfer Centeno analizó una fotografía de la pareja y aseguró que el ex futbolista del Barcelona no está tan enamorado de su novia, como quiere dejar ver cuando están en público.

Hace una semana exactamente, la intérprete de "Monotonía" y "Te felicito" se mudó a Miami, Florida, junto a sus hijos y sus padres. La cantante colombiana dejó toda la polémica con su expareja, para construir una nueva vida en Estados Unidos; mientras tanto, el dueño del Kosmos aprovechó para confirmar que ya no ocultará su relación con Clara Chía, debido a que recientemente los periodistas los captaron en un evento público besándose sin importar la presencia de los medios y sus fans.

Maryfer Centeno asegura que Piqué no está tan enamorado de Clara Chía

Las imágenes del ex seleccionado de España llegaron hasta el programa Hoy, en donde los conductores e invitados opinaron sobre el tema durante la sección "¡De qué me hablas!"; fue ahí en donde Maryfer interpretó una de las fotos, y aseguró que Piqué no está enamorado de su actual novia y solo tiene lujuria. "No consideran viendo este si agente que estaba más contento y más entusiasmado con Shakira que con Clara Chía", mencionó la experta en lenguaje no verbal.

Piqué está incómodo, según Maryfer Foto: Captura de pantalla

Centeno comparó la reacción que tiene actualmente el ahora empresario con la que tuvo con Shakira, pues cuando estaban en un evento público, el deportista se dejaba ver mucho más feliz y se divertían, no obstante, ahora que está con la joven, de 23 años, se vislumbra más incómodo, contrario al enamoramiento que quiere aparentar, ya que hay que destacar que Chía Martí, supuestamente fue la tercera en discordia en su relación con la intérprete.

“Cuando veíamos Piqué con Shakira, jugaban, se divertían, la sonrisa, los ojos brillaban, él la mostraba orgulloso con esta pertenencia. Con Clara Chía se ve incómodo, por supuesto el contexto y el pensamiento mediático”, dijo la grafóloga, que agregó que Piqué quiere demostrar ante las personas que su nuevo noviazgo va muy bien, a pesar de todas las críticas de la gente que se han puesto del lado de la intérprete de "Antología".

“Yo creo también hay alguna necedad, ya le demostró al mundo que sí voy a estar con ella, definitivamente la distancia proxémica, el amor, la pasión, los ojos brillosos, la admiración que sentía por Shakira no lo siente por Clara Chía”, destacó la experta, quien hace unos días también analizó a Piqué después de que se hiciera viral un video en el que se lanzó contra los fans de la colombiana y aseguró que sí le están afectados los cometarios negativos.

La grafóloga aseguró que Piqué se vería más enamorado de Shakira Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Maryfer Centeno analiza la reacción de Leonardo y Andrea García tras la muerte de su papá Andrés García

Piqué viajará todos los meses a Miami para ver a sus hijos: este es el acuerdo que busca Shakira