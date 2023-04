"Iban de vacaciones": así fue el terrible accidente que le arrebató la vida a toda la familia del cantante Jhobanny Flores

Una tragedia acecha al ex vocalista de la banda de música sinaloense Tierra Sagrada Jhobanny Flores, pues hace unos días perdió en un terrible accidente automovilístico a toda su familia, cuando iban de vacaciones. Lamentablemente los gastos funerarios de los cuatro integrantes exceden su economía por lo que pide ayuda para que puedan ser sepultados sus restos.

El artista informó que su padre, madre y dos hermanas, una de ellas embarazada, fallecieron tras un accidente en la carretera Caborca-Sonoyta cuando iban de vacaciones a Ensenada en el estado de Baja California. Jhobanny detalló que se estrellaron de frente contra un tráiler y su vehículo se incendió.

El cantante realizó un video para explicar lo ocurrido

"No hay palabras para describir este hecho, aún no lo creo. Hace dos días estaba chismeando con mis dos hermanas por Facebook y hoy ya no están. Mi ama todos los días marcaba para saber cómo estábamos y mi apá igual, no sé realmente cuáles fueron los hechos del accidente", expresó mediante una publicación compartida en su cuenta de Facebook donde además colocó fotografías junto a sus seres queridos.

Pide apoyo para cubrir gastos funerarios

Tras los lamentables hechos, el cantante compartió un video en el que pidió el apoyo de sus fans para que pueda cubrir los gastos funerarios de sus cuatro familiares y compartió el número de cuenta de su tarjeta para que, las personas que se sumen a la causa puedan depositar el monto que deseen.

"?Quien guste y quiera apoyar para los gastos de traslado y cremación de los cuerpos de mis cuatro familiares aquí les dejo mi tarjeta. Está a nombre de Manuel Jhobanny Mercado Flores".

Compartió una cuenta para ayudar pedir el apoyo de sus fans y poder incinerar a sus familiares

A su vez, agradeció a personalidades de la industria como Pancho Barraza, Cruz Lizárraga y el "Bebeto", quienes le han externado su apoyo y solidaridad.

Hace llamado a conductores

Visiblemente afectado, el grupero aprovechó la publicación en la que informó sobre estos hechos para hacer un atento llamado a los conductores a que no manejen bajo el influjo de alguna droga, con sueño o cansado, pues una tragedia de esta magnitud es lamentable para las víctimas y sus familiares.



"Si estás cansado deja el volante o descansa un poco, si estás tomado pasa el volante a otra persona, si estás bajo el consumo de alguna droga de igual forma piensa un poco en los demás familiares de las personas alas que puedes dañar, esto se los digo y más ahorita que empiezan las vacaciones y Semana Santa, no pienses que por ir despacio no vas a llegar a tu destino, hagamos más conciencia al momento de manejar porque a mí nada ni nadie me podrá regresar a mis seres queridos", escribió.

