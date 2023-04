Ana de la Reguera cumple 46 años: 4 looks juveniles que la confirman como la más bella de la primavera

Ana de la Reguera es una de las actrices más reconocidas en nuestro país y el extranjero, pues es una de las mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood. Este sábado 8 de abril, la también modelo cumple 46 años, varios de estos siendo figura en el medio del espectáculo, en el que se ha destacado por su forma de vestir, como lo confirman estos looks juveniles que la coronan como la más bella de la primavera.

Anabell Gardoqui de la Reguera, nombre real de la artista, nació en el estado de Veracruz, el 8 de abril de 1977. Hija de Augusto Gardoqui y de su esposa Nena de la Reguera, periodista y personalidad de televisión que fue Miss Veracruz; tiene una hermana mayor de nombre Alicia, conocida como Ali Gua Gua que es cantante y compositora. Además de destacar en la televisión, también ha consolidado su carrera en el teatro y el cine.

Ana de la Reguera, la más bella de la primavera

La actriz no sólo ha destacado en el medio por su talento, también por su belleza y estilo, y es así que la revista Vogue Latinoamérica la consideró una de las 33 mujeres más elegantes del mundo, mientras que People en Español la incluyo en su lista de Los 50 Mas Bellos, algo que confirma con las fotografías que comparte en sus redes sociales, como Instagram, en la que cuenta con 1.1 millones de fans.

Ana impone con su estilo juvenil y moderno. Foto: IG @adelareguera

Comenzó sus estudios de actuación en el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), y se sabe que también fue alumna en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y el Centro de Estudios de Formación Actoral de Televisión Azteca (CEFAC). Debutó en 1996 con un papel en la telenovela "Azul", protagonizada por Kate del Castillo, Armando Araiza, a la que siguieron "Pueblo chico, infierno grande", por la que recibió el premio Heraldo a la mejor interpretación femenina, "Desencuentro", "Tentaciones", "Todo por amor", "Cara o Cruz" y "Gitanas", por mencionar algunas.

Desde los inicios de su carrera en la pantalla chica, Ana se caracterizó por imponer con su estilo para vestir, y ahora a sus más de 40 años, se ha posicionado como un referente de moda, sobre todo cuando se trata de lucir looks juveniles con los que demuestra que en primavera se pueden llevar piezas modernas y sofisticadas, como sus vestidos de diversos colores con los que resalta su belleza.

Cautiva con sus looks de primavera. Foto: IG @adelareguera

La película "Por la libre" fue su primera oportunidad para destacar en la pantalla grande. Luego llegaron otros proyectos de cine como "Ladies Night", por la que recibió un premio MTV Movie Award como Actriz Favorita, "Nacho Libre", "Sultanes del Sur" y "Cop Out" y "Backyard", entre otras. En 2010, interpretó a Josefa Quintana, en la película mexicana "Hidalgo: La historia jamás contada".

Uno de los trabajos en Hollywood que le dio reconocimiento fue "Cowboys & Aliens", en la que filmó junto a reconocidas personalidades como Daniel Craig, Harrison Ford y Olivia Wilde. También tuvo un papel en el drama romántico "Everything, Everything". Durante 2020 protagonizó el filme de terror, "The Forever Purge", para ese mismo año, De la Reguera creó, produjo y protagonizó la serie "Ana", que fue lanzada en Amazon Prime Video.

Se confirma como fashionista. Foto: IG @adelareguera

En lo que respecta a su vida personal, Ana de la Reguera ha sido discreta, pero se sabe que en el 2006 inició una relación con el periodista Jorge Ramos, que duró 5 años. También se le relacionó con Tomás Ruíz, funcionario del estado de Veracruz. Durante 2018 comenzó a salir con el actor Tony Dalton, pero un año después la actriz confirmó el final de su noviazgo. En el 2022 los rumores de un romance con Alfonso "Poncho" Herrera cobraron fuerza, sin embargo nunca lo confirmaron.

La guapa mexicana conquista en Hollywood. Foto: IG @adelareguera

SIGUE LEYENDO:

¡Que viva México!: dónde y en qué orden ver todas las películas de Luis Estrada