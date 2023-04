Majo Aguilar presume maxi vestido ideal para las jóvenes esta primavera

La temporada de calor ya comenzó y las famosas empezaron a mostrar sus mejores looks; aunque lo más visito en estas fechas son las prendas cortas, los maxi vestidos también son una buena opción, como el que enseñó recientemente Majo Aguilar, quien lució una pieza juvenil ideal para esta primavera. La cantante comprobó por qué se ha convertido en un referente de estilo para las chicas que tienen su edad y dejó claro que al igual que sus familiares es una fashionista.

Al igual que la mayoría de los integrantes de la Dinastía Aguilar, Majo ha destacado en la música regional mexicana, pues siguiendo el ejemplo de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la joven artista ha lanzado sencillos y álbums bajo este género, sin embargo, también ha llamado la atención por su gusto por la moda, ya que muestra prendas innovadoras y combinaciones muy sencillas que la colocan como un ejemplo para las jóvenes de cómo vestir.

Majo Aguilar luce maxi vestido juvenil

Este jueves, la prima de Ángela Aguilar compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su visita a Puebla, en donde para recorrer las calles eligió un look muy primaveral, ya que lució un maxi vestido muy juvenil, que la hizo destacar su esbelta figura. La pieza era larga y fresca por lo que era un atuendo perfecto para estas fechas en las que sube la temperatura y es una buena opción las telas que no sean nada cálidas.

Majo Aguilar presume maxi vestido juvenil IG @majo__aguilar

"Querida puebla! Ya estoy aquí y me he enamorado de ti. Nos vemos en la noche para cantar juntos en #atempan", fueron las palabras que escribió Majo Aguilar en su publicación, en la que dejó ver un poco de su paseo por la ciudad, así como los atuendos que eligió, el primero era un vestido largo con estampado de estilo pata de gallo en tonos cafés, la prenda destacaba por su escote discreto en "V" y sus tirantes delgados que se unían hasta la parte del cuello. Para ser más casual y sencilla, la intérprete de "No voy a llorar" llevó el cabello suelto y prefirió lucir un maquillaje ligero.

Asimismo, presumió otra prenda similar, pues también salió con un maxi vestido con estampado y en rosa, un color que está dominando esta temporada, debido a que muchas famosas lo han portado en diferentes looks. Majo mostró que se puede llevar el tono en este outfit, con el que definitivamente robó miradas y se colocó como otra de las fashionistas de la Dinastía Aguilar, pues también sus primas Ángela y Aneliz, destacan por llevar las tendencias cada temporada.

"Ella es bellísima y parece que todo lo bello de ese pueblo tiene armonía con su belleza", "Preciosa, disfruta la ciudad" y "Hermosa", son algunos de los cientos de mensajes por parte de sus fans, quienes también dejaron varios emojis de corazón y cara enamorada en el post que está a punto de llegar a los 25 mil "likes", lo que demuestra que también es muy querida en las redes sociales, ya que sus fans la apoyan.

El maxi vestido en tonos rosas que eligió Majo IG @majo__aguilar

