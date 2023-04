FOTOS | Estas famosas se rebelan contra el Photoshop: defienden su belleza natural y realFoto

Una piel de “bebé” y una silueta delgada son algunas de las “cualidades” que muchas celebridades han podido presumir en las redes sociales; sin embargo, hay quienes se han rebelado contra las modificaciones a sus rostros y cuerpos y están en contra del Photoshop.

Karol G expresó su inconformidad con la revista GQ por haberle modificado el rostro con el software Photoshop en dicha publicación. En sus redes sociales comentó que se sintió entusiasmada cuando le propusieron aparecer en la portada; sin embargo, mencionó que desde el inicio dejó claro que no se sentía bien con los retoques digitales, pero que aún así no atendieron sus observaciones.

“Agradezco la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto; como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, señaló la intérprete de “TQG”.

Karol G indicó que una imagen editada no la representa Foto: Especial

Karol G expresó que ella se siente feliz con su cara y su cuerpo natural, por lo que no requiere de las ediciones que le efectuaron a sus fotos. “Una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, subrayó.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, puntualizó la cantante colombiana.

Otras famosas que se rebelan contra el Photoshop

Y así como Karol G, también hay otras famosas que están en contra del Photshop, como es el caso de Lady Gaga, Zendaya, Meghan Trainor; Kate Winsle; y Priyanka Chopra; pues argumentan que la belleza se encuentra en el aspecto natural y real de cada una de ellas.

Lady Gaga

A finales de 2013 Lady Gaga estelarizó la portada en la revista Glamour, la cual no fue de su agrado tras ser editada en exceso. "Sentí que mi piel se veía demasiado perfecta. Sentí que mi pelo parecía demasiado suave. No lo veo así cuando me despierto por la mañana", expresó durante la premiación de las "Mujeres del Año" de la misma publicación , e hizo un llamado a "luchar contra las fuerzas que hacen sentir a las jóvenes como que no son hermosas".

"Lo que yo quiero ver es el cambio en sus portadas ... Cuando las portadas cambien, la cultura cambiará", finalizó.

Lady Gaga estelarizó la portada en la revista Glamour y no le agradó el exceso de edición Foto: Especial

Zendaya

Zendaya también habló públicamente sobre el tema cuando en el 2015 la revista “Modeliste” alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México. "Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza", compartió en su cuenta de Instagram.

Tras lo ocurrido, la estrella de “Euphoria”, compartió su imagen "natural" con la captura editada. "Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque", agregó. ;Luego de lo ocurrido, la revista se comprometió a que las fotografías de su siguiente edición serían publicadas sin Photoshop.

En 2015 “Modeliste” alteró imágenes de Zenday y expresó su desacuerdo al decir que "crean ideales irreales de belleza" Foto: Especial

Meghan Trainor

En 2016 la cantante Meghan Trainor borró voluntariamente de YouTube su videoclip “Me too” al comprobar que le habían editado la cintura. En aquel momento Trainor explicó en su cuenta de Snapchat que su cintura no era la de una adolescente. "Mi cintura no es la de una adolescente como se ve en el vídeo"; dijo sentirse "en un aprieto" al ver cómo su videoclip salió "al mundo" con unas caderas que no eran las suyas. ¿La solución? Borrarlo.

En 2016 Meghan Trainor borró su videoclip “Me too” voluntariamente de YouTube al comprobar que le editaron la cintura Foto: Especial

Kate Winslet

Kate Winslet es otra de las famosas que siempre se ha mostrado en contra del retoque. En 2003 denunció públicamente que su fotografía para la portada de GQ había sido alterada. "El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", declaró en ese entonces a la BBC.

Sin embargo, la lucha de Kate no acabó allí, pues posteriormente se anunció que había firmado un contrato con L'Oréal con una claúsula en la que prohibió que sus fotografías sean alteradas. "Yo sólo puedo hablar por mí misma y sólo puedo hacer cosas que son importantes para mí, y es mi deseo que otras personas sigan ese mismo camino. Es algo importante para mí, porque siento que tenemos una responsabilidad con las generaciones de mujeres más jóvenes", declaró en aquel momento la actriz a E! News.

En 2003 Kate Winslet denunció públicamente la alteración de su fotografía de la portada GQ Foto: Especial

Priyanka Chopra

La actriz de Hollywood Priyanka Chopra, también ha sido una de las mujeres que se quejó del Photoshop. El “culpable” fue Maxim India, que misteriosamente le dejó una axila algo alienígena. La actriz publicó en aquel entonces en su cuenta de Twitter cómo lucía en realidad.

Priyanka Chopra mostró su imagen real, tras percatarse que "Maxim India" había editado su cuerpo Foto: Especial

