Eduin Caz revela los motivos por los que Daisy Anahy lo dejó: "Ella ya no quiso aguantar”

Eduin Caz rompió el silencio y por fin reveló de los verdaderos motivos por los que su esposa Daisy Anahy lo dejó, después de más de 10 años juntos. El vocalista de Grupo Firme también reveló cómo es su relación ahora que están separados, pues hay que recordar que tienen dos hijos y están esperando uno más, debido a que la influencer y empresaria está próxima a dar a luz a su bebé, así que están en contacto constante.

Grupo Firme se subió al automóvil del Escorpión Dorado, en donde además de hablar de su exitosa carrera y pasar un buen momento con el polémico influencer, los artistas hicieron algunas revelaciones personales, como fue el caso de Eduin quien volvió a confirmar que está separado de su esposa desde hace algunas semanas, con la que estuvo por 13 años y procreó a sus hijos Gerardo y Geraldine, así como a Christian, que nacerá en los próximos meses.

Eduin Caz revela la verdadera razón por la que Daisy Anahy lo dejó

El intérprete de "Ya supérame" se sinceró con Alex Montiel, quien hace el personaje de "El Escorpión", y dio a conocer que llevó a Daisy Anahy a tomar la decisión de separarse de él. De acuerdo a las declaraciones del cantante, la influencer y empresaria ya no "aguantó" después de que Eduin cometiera varios errores, como por ejemplo sus infidelidades, pues aunque hace mucho tiempo no se le ve con otra mujer, al parecer su ex pareja no logró superar esta situación, según dejó ver.

“Yo la cagué mucho en el pasado, yo le perdí perdón, pero ella ya no aguantó. La gente que está mame y mame. El último chisme que salió, de una conversación que salió, le dije, tú misma bloqueaste a la morra pero ella dijo: ‘ando cansada, ya estuvo'”, indicó Eduin Caz, quien hace alrededor de un mes se vio envuelto en la polémica cuando salieron a la luz unos audios y capturas de pantalla en las que se dejaba ver unos mensajes subidos de tono con otra mujer.

En tanto, el cantante de "El Tóxico" reveló que ya no vive en la misma casa que su aún esposa desde hace un mes, no obstante, sigue insistiendo para recuperar el amor y la confianza de Daisy Anahy. Asimismo, destacó que tiene una buena relación con ella, pues no sólo tienen a sus hijos, sino también fueron 13 años viviendo juntos, por lo que aún existe un cariño que los hace llevarse bien, en medio de esta crisis matrimonial.

“Yo ando haciendo mi luchita, que te puede decir ya llevó un mes viviendo en otra casa, llevó una buena relación con Anahy, que la verdad pues fueron 13 años con ella y aparte vamos por el tercer hijo, siempre va a estar ahí”, dijo Eduin Caz, quien en diversas oportunidades ha sido señalado como un infiel, pues en redes sociales han circulado varias pruebas, sin embargo, fue hasta este momento que su esposa decidió alejarse para poder reflexionar sobre su relación.

Eduin Caz sigue haciendo su "luchita" para regresar con su esposa Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Eduin Caz y Daisy Anahy aparecen juntos en una fiesta tras anunciar su separación