Andrés García: él es el guapo y talentoso actor que daría vida al galán en su bioserie

Uno de los proyectos que dejó inconclusos Andrés García fue el de poder producir y dirigir su serie biográfica pues se sabe que llevaba ya varios años preparando todo para que esto ocurriera, incluso, él mismo había señalado quién era su candidato favorito para representarlo en su ambiciosa producción, la cual, podría hacerse realidad con el impulso de la familia del reconocido histrión en los próximos meses.

Como se dijo antes, Andrés García ya tenía varios años trabajando en la planeación de su bioserie y hasta donde se sabe se encontraba actualizando su biografía autorizada, la cual, fue escrita en 1998 por Javier León Herrera y que se publicó bajo el título de “El consentido de dios”, no obstante, se desconoce si concluyó o no esta fase de su proyecto.

La vida de Andrés García es una de las más interesantes de toda la farándula. Foto: Especial

En distintas ocasiones, Andrés García habló sobre el trabajo monumental que pensaba hacer para que su bioserie fuera un producto de calidad, incluso, llegó a mencionar que quería reponerse físicamente para poder asesorar personalmente al elenco que participaría en la producción para poder llevar a la pantalla grande su vida y todos los detalles de sus época de gloria lo más apegado a la realidad que se pudiera, pues señaló que desde siempre había sido muy exigente en cuanto a sus trabajos actorales.

Andrés García quería dirigir y producir su bioserie. Foto: Especial

¿Qué galán había elegido Andrés García para representarlo en su bioserie?

Fue en el año del 2017 cuando Andrés García concedió una entrevista para “El Gordo y la Flaca” donde señaló que su candidato favorito para protagonizar su bioserie era William Levy pues consideraba que el cubano se parecía mucho a él cuando se encontraba en su época de juventud, no obstante, señaló que lo único que lo desfavorecía era su pronunciado acento, pero confiaba en que este detalle se podría trabajar.

Andrés García quería que William Levy protagonizara su bioserie. Foto: Especial

“Es buen muchacho (William Levy), desde que lo vi dije: ‘este cabr*n se parece a mí cuando era joven’. Su manera de caminar, su físico va mucho. Lo que no le ayuda es la manera de hablar. Él tiene una manera de hablar donde se le notan mucho sus raíces”, señaló Andrés García durante aquella entrevista.

Cabe señalar que, hasta donde se sabe, Andrés García nunca tuvo un encuentro con William Levy para proponerle de manera formal protagonizar su bioserie, por lo que se desconoce si el cubano estaría dispuesto a aceptar este papel.

Se desconoce si William Levy estaría interesado en participar en la bioserie de Andrés García. Foto: Especial

Por su parte, Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, señaló en pleno funeral del actor que la bioserie del dominicano sigue en etapa de planeación y que tras el fallecimiento de su esposo, la productora Yolanda Garza, quedó al frente del proyecto, el cual, todavía no tiene fecha para iniciar grabaciones, no obstante, señaló que en cuanto dicha producción comience a tomar forma se darán a conocer todos los pormenores y no reveló si todavía tienen contemplado que William Levy sea el protagonista.

