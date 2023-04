Los 3 dramas coreanos más vistos por J.Hope que puedes ver en Netflix en semana santa

Recientemente, se hizo el anuncio oficial de que J-Hope de BTS irá al servicio militar obligatorio este mes, aunque aún no se revela la fecha de su enlistamiento. El rapero y bailarín K-Pop hizo su debut en solitario y se despidió de sus fans con la canción "On the stree".

Será durante las siguientes semanas que las fans podrán despedirse del idol, aunque al igual que su compañero Jin, podría tener un ingreso en privado para evitar aglomeraciones de las fans, ya que servirá como soldado activo. J-Hope aseguró que utilizará su último tiempo libre para descansar.

Y justo como él, en estas vacaciones de semana santa, disfruta de los mejores doramas coreanos de Netflix que ha recomendado el idol a lo largo de su carrera, pues ha visto algunas series en la plataforma de streaming que puedes disfrutar hoy mismo para no aburrirte en casa.

3 Series coreanas vistas por J-Hope de BTS

Crash Landing on you

Serie coreana que sigue la vida de una mujer madura que va de vacaciones, ella es de familia rica y decide hacer un vuelo en paracaídas en la frontera con Corea del Norte. Sin embargo, durante su traslado sufre un accidente y su equipo falla, por lo que termina aterrizando en territorio enemigo. Ahí, será perseguida por un grupo de militares, pero un general termina por salvarla para que regrese a su país. En medio de la tensión de sus países, ambos no pueden evitar enamorarse.

When the camelia blooms

Dorama coreano que sigue la vida de una joven mujer que es mamá soltera, por lo que decide mudarse a la ciudad de Ongsan y para sobrevivir, decide abrir su bar "Camellia". Sin embargo, se enfrentará a muchos retos, también conocerá a diferentes vecinos mientras intenta hacer una nueva vida. Tras seis años ahí, conoce a un oficial de policía, quien le confiesa su amor, pero su vida se verá en peligro por la presencia de un asesino en serie.