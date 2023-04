Andrés García: las adicciones que marcaron la vida del galán del cine mexicano

Los últimos años de vida de Andrés García estuvieron marcados por las distintas afectaciones médicas que experimentó, las cuales, se derivaron de la cirrosis hepática que se le diagnosticó algunos años atrás y fue el propio actor quien refirió que este padecimiento se originó debido a que, desde que era muy joven abusó en el consumo de distintas sustancias.

Fue a mediados del 2022 cuando los problemas de salud de Andrés García comenzaron a intensificarse y durante una entrevista que concedió para “Ventaneando” señaló que consideraba que “su fin estaba cerca” y que incluso, llegó a pensar en el suicidio como una opción, no obstante, en aquel entonces su esposa Margarita Portillo lo hizo entrar en razón y en aquella ocasión lanzó el consejo de no consumir sustancias ilícitas pues el abuso de estas sustancias propicia el desarrollo de la cirrosis hepática.

Andrés García tuvo distintas adicciones a lo largo de su vida. Foto: Especial

Una vez que sacó a colación el tema de las adicciones, Andrés García señaló que durante al menos tres décadas "se dedicó a la parranda" y además de alcohol y tabaco, también consumía cocaína y cualquier otro tipo de sustancia psicotrópica, además, señaló que fue cuanto tenía entre 20 y 25 años cuando comenzó su consumo de estupefacientes.

“Probé de todo y sin medida, de todo... el tequila, el perico, tampoco era puro tequila. Tomaba tequila, whisky, vodka y cuba en una sola sentada, yo he cometido muchos excesos... Entre los 20 y los 25 años me dieron a probar la cocaína y me gustó... pero a la larga lo que echa a perder el hígado es la cocaína”, señaló Andrés García en aquella ocasión.

Andrés García señaló que "probó de todo". Foto: IG: andresgarciatvoficial

Cabe mencionar que, en aquella entrevista, el actor de "Pedro Navaja" señaló que ya había dejado de consumir cocaína hace muchos años, sin embargo, hace apenas un par de meses atrás, su esposa Margarita Portillo dio a conocer que el actor terminó en el hospital por una sobredosis de cocaína, la cual, supuestamente le facilitaban al actor algunos de los trabajadores de “El Paraíso”, como se llama su lujosa propiedad en Acapulco, Guerrero y trascendió que el actor la pedía para lidiar con los malestares originados por sus problemas de salud.

Es importante señalar que, en otra entrevista que Andrés García ofreció para el programa “Hoy” señaló que, aunque “probó de todo” siempre había un límite en el que se obligaba a dejar de consumir cualquier tipo de sustancia ya que “no quería ser esclavo de nada” y mucho menos de la droga, sin embargo, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas siempre estuvo presente en su vida.

Andrés García murió por afectaciones derivadas de cirrosis hepática.

Otra de las grandes adicciones que tuvo Andrés García a lo largo de su vida fueron las mujeres pues él mismo confesó que llegó a tener relaciones sexuales con al menos 800 mujeres pues después de esta cifra perdió la cuenta y su afición a las mujeres también le originó problemas de salud ya que hace poco más de dos décadas se colocó la famosa “bombita”, la cual, terminó provocándole problemas musculares y en su columna que con el tiempo agravaron hasta casi dejarlo sin caminar.

