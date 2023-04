VIDEO | Así fue cuando Jenni Rivera le coqueteó con Andrés García en pleno concierto: "Se me antoja mucho"

Celebridades han dado el último adiós a Andrés García y siguen recordado con nostalgia momentos que pasaron junto al actor, entre ellos destaca Jenni Rivera ya que en su cuenta de Instagram compartieron un video en el que se puede ver cómo la cantante le habría dedicado una canción mientras coqueteaba con él en pleno concierto, aún cuando él se encontraba acompañado de su esposa, Margarita Portillo.

Han pasado poco más de 10 años de la muerte de la “Diva de la banda” en un accidente aéreo, pero sus redes sociales se mantienen activas gracias a sus hijos que son los administradores. Fue así como este martes 4 de abril externaron sus condolencias a la familia del protagonista de “Pedro Navaja” por su muerte tras haber estado hospitalizado y diagnosticado con cirrosis, que deterioró su estado de salud.

Jenni Rivera coqueteó con Andrés García durante su último concierto antes de morir. Foto: IG @andresgarciatvoficial

“QEPD el señor Andrés García. De parte de Jenni Rivera Enterprises, le mandamos nuestro más sentido pésame para su familia. Allá lo está esperando ‘La diva’”, se lee en el clip compartido a través de sus historias en Instagram con el que se recuerda el instante en el que la cantante coquetea con el actor en pleno concierto y aún cuando Margarita Portillo se encontraba entre el público.

“Sabe, señor Andrés García, disculpe el atrevimiento, ¿cómo le diré? La neta es que se me antoja mucho desde hace tiempo, sí, sé que no eres libre, pero no importa podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando”, dice la cantante mientras Andrés García le envía besos desde el público y luego de ello le dedica la canción “De contrabando”.

“Era una mujer sexi y con gran encanto”

Años después de aquella presentación y durante uno de sus programas de YouTube, Andrés García admitió que también había sentido atracción por la cantante y todo había ocurrido en el último concierto que dió el 9 de diciembre de 2012 en la Arena Monterrey antes de morir en el accidente de avión.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, relató el actor.

Andrés García reveló sentir atracción por Jenni Rivera cuando la conoció. Foto: Cuartoscuro

Detalló que en aquel momento no le confesó lo que había sentido por ella debido a que ambos tenían pareja: “Ya se me estaba alborotando la hormona pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”. “Fui y se portó maravilloso, era una mujer muy sexi (…) Era una mujer muy sexi, con un gran encanto y cantaba increíble”, añadió.

