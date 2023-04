“Pepito” reaparece tras la muerte de “Chabelo”: “Conocerlo fue lo más emocionante de mi vida”

A poco más de una semana del desafortunado fallecimiento de Xavier López “Chabelo”, su entrañable compañero de aventuras en el cine, Martín Ramos Arévalo “Pepito” reapareció en los medios y recordó algunas de las mejores anécdotas que vivió junto al “amigo de todos los niños”, además, reveló qué fue es lo que fue de su vida tras haberse desaparecido del ambiente artístico en la plena cumbre de su éxito.

Fue durante la última entrega de “Sale el Sol” donde Alex Kaffie presentó una entrevista que le hizo al entrañable “Pepito”, cuyo nombre real es Martín Ramos Arévalo, quien actualmente tiene 60 años de edad y recordó que saltó al estrellato junto a Xavier López “Chabelo” sin tener experiencia como actor pues la oportunidad le llegó de manera fortuita, por lo que en el año de 1971 se convirtió en el cómplice de aventuras del titular de “En familia”.

Durante la entrevista, Martín Ramos recordó que su madre no estaba completamente convencida de permitir que su hijo se desarrollara en el ambiente artístico, sin embargo, debido al éxito que resultó su primera colaboración con “Chabelo” lo dejó hacer dos películas más pues reconoció que durante su paso por la pantalla grande obtuvo buenas ganancias que, en su momento, también beneficiaron la situación económica de su familia, no obstante, en cuanto finalizaron su icónica trilogía, la mamá de “Pepito” no le permitió que siguiera como actor y lo alejó del ambiente artístico para que pudiera enfocarse en sus estudios.

Durante la entrevista, “Pepito” recordó que pasó muy buenos momentos junto a “Chabelo”, quien le tuvo mucha paciencia pues como se mencionó antes, no tenía experiencia como actor, por lo que tenían que repetir las escenas en varias ocasiones por sus errores, además, contó que Xavier López le regaló una avalancha firmada y contó que en una grabación se quedó dentro de la cajuela de un carro por más de una hora, pero “el amigo de todos los niños” lo salvó prácticamente arrancando la cajuela pues señaló que “siempre fue un hombre grande y corpulento”.

“Para mí el haber conocido a “Chabelo” fue lo más emocionante que he tenido en mi vida”, sentenció Martín Ramos Arévalo sin titubear y enseguida señaló que tras su exitoso paso por la pantalla grande se dedicó a estudiar y logró titularse como abogado, sin embargo, no ejerció debido a que emprendió distintos negocios y se desarrolló dentro del ámbito empresarial.

Cabe mencionar que, “Pepito” no emitió ningún comentario sobre la muerte de Xavier López “Chabelo”, pero detalló que actualmente tiene 60 años de edad y que tiene una hija de 25 y fue Alex Kaffie quien detalló que desde hace algunos años atrás el actor padece algunos problemas de salud que le han provocado serios problemas de movilidad pues no puede caminar, no obstante, esta situación no ha afectado ni un poco el ánimo de vivir de la entrañable exestrella infantil.

