Mario Aguilar revela la vez que narcos lo contrataron para dar un show: “todo lo que se ve en la tele es verdad”

Sin duda alguna, uno de los youtubers favoritos de los últimos años es Mario Aguilar quien ganó popularidad gracias a su gracia y talento de imitar a las mamás mexicanas, especialmente el joven se inspiró en su propia madre.

Desde entonces, Mario Aguilar ha ganado millones de seguidores a lo largo y ancho de nuestro país, así como en otros países de Latinoamérica, sin embargo el joven en una reciente entrevista contó que justo gracias a su popularidad fue “obligado” a dar una presentación privada para un famoso personaje del narcotráfico.

De acuerdo con el propio Mario, su manager recibió un mensaje en donde le decían que querían contratar al youtuber para una presentación en un evento ganadero en Tepic el cual sería dedicado para sus empleados.

Mario Aguilar aceptó hacer dicho evento por lo que viajó a Tepic, hasta ese momento no veía nada raro, pero no fue sino hasta que abordó el avión y se dio cuenta que el vuelo era completamente para él solo y su equipo de trabajo.

“El avión vacío, yo decía veo pura cara conocida , ahora resulta que puros famosos vamos en el avión, no sé si compraron el vuelo pa’ nomás nosotros, no sé”, contó Mario Aguilar

Al llegar a Tepic, Mario y su equipo de trabajo fueron llevados a su respectivo hotel, el youtuber cuenta que en la camioneta en la que viajó no podía ver nada hacia afuera y le indicaron el horario en el que debía presentar su show.

Mario asegura que en todo momento lo trataron muy bien e incluso asegura que “no se queja” pues hasta de comer le dieron; llegó el momento en que debía presentar su espectáculo y tanto él como su equipo de trabajo fueron trasladados hasta el lugar del evento en camionetas, pero al darse cuenta que iban por caminos de terracería se preocuparon, fue entonces el manager del youtuber le dijo que él no sabía nada.

Es así como Mario asegura que a él lo llevaron con engaños a dicha presentación pues no sabía que en realidad iba a ir a los 15 años de la hija de un capo.

Y es que Mario cuenta que la quinceañera era fiel admiradora de él y su trabajo fue por eso que ella pidió explícitamente que el youtuber asistiera a su fiesta, fue así que en cuanto llegó él se tomó fotografías con la festejada.

“Atrás era el mero merequetengue, estaban ahí todos, las cadenotas…lo que tu ves en la tele si es verdad, entonces me dicen: ‘¿Qué onda joven como anda? , mi hija es fan, fan oiga, ahí le va si dinero y una propina, cómo no’ y abre una cajuela y saca una caja de buchannans y me la da y le digo: ‘es que yo no tomo’ y él me dice: ‘ no es buchannans’ y lo abro y había dinero”, contó Mario Aguilar