Livia Brito presume figura de impacto con ajustado look sport

Livia Brito acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza con un entallado look sport, además, compartió uno de sus secretos mejor guardados para mantener la espectacular silueta que la caracteriza, por lo que, como era de esperarse, las reveladoras imágenes causaron un gran revuelo entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante los encantos de la actriz cubana y se volcaron en halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Livia Brito difundió el video en cuestión, en el cual, cuestionó a sus fans si actualmente estaban leyendo algún libro y aprovechó para hacer una recomendación literaria, no obstante, para sacarle el máximo provechó al tiempo realizó su discurso mientras se preparaba para hacer ejercicio en la escaladora y fue así como se pudo ver que utiliza un gel en el abdomen para quemar grasa con mayor eficiencia.

“Mis bebés buenas noches, ¿cómo están? Yo voy a hacer un poquito de escaladora, que está justamente acá atrás, me voy a poner mi gel y les quería preguntar si están leyendo algún libro, yo les había comentado que estaba leyendo uno que se llama “Saber vivir” y este libro es como una biblia, es muy bueno, a mí me encantó y dije ‘si este libro se lo dejaran a los niños en la escuela, todo sería un poquito más fácil y sencillo’, se los recomiendo, aquí se los voy a dejar para todos los que me han preguntado, Always Fit, les voy a dejar con todo lo que entreno, el gel…” fueron las palabras que dijo Livia Brito, quien, como se mencionó antes, mostró cómo es que se preparaba para hacer ejercicio.

Más allá de la recomendación literaria, lo que más llamó la atención del video de Livia Brito fue el impactante outfit con el que estaba entrenando pues se trataba de un conjunto sport de color lila, el cual, estaba compuesto por un crop top halter strap y un mini short de talle alto confeccionado con licra y dichas prendas le permitieron a la actriz cubana presumir todas y cada una de las curvas de su impactante silueta, haciendo énfasis en su trabajado abdomen y sus torneadas piernas.

Livia Brito es sumamente estricta en el cuidado se su figura. Foto: IG: liviabritopes

Pese a que Livia Brito difundió estos videos a través de sus historias de Instagram, sus fans se encargaron de replicar estas imágenes en otras plataformas y en páginas especializadas en seguir su carrera y en admirar su belleza donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Eres un ángel”, “La más preciosa de todas”, “Cada día más linda”, “Simplemente divina”, “¡Cuerpazo!”, “Eres un sueño”, “Diosa”, “Toda una reina” y “Eres la definición de perfección” fueron algunos de los halagos que se llevó Livia Brito, quien tras culminar su participación en “Mujer de nadie” anunció su retiro temporal de las telenovelas para intentar convertirse en madre por primera vez, por lo que se espera que sea en las próximas semanas cuando anuncie la feliz noticia de su próxima maternidad.

