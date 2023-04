Heidy Infante no aceptará un acuerdo económico con Yian "N" por agresión sexual

Heidy Infante reaccionó a la reciente detención de Yian "N", a quien acusó ante las autoridades por una agresión sexual y física. La cantante habló con los medios de comunicación y manifestó que no aceptará un acuerdo económico por parte de la defensa de su presunto agresor, pues quiere que el proceso se lleve tal cual es y llegar hasta lo que dicte un juez. Las declaraciones surgen después de que el músico fuera detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México y vinculado a proceso.

Hace poco más de un mes, Heidy Infante fue víctima de agresión por parte de Yian "N", quien se subió al escenario de un evento público, la tocó de manera indebida y después la golpeó. Sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando las autoridades lo detuvieron y comenzaron con el proceso por los delitos agresión sexual y física; ante esto la nieta de Pedro Infante indicó que está nerviosa por revivir su caso, pero apuntó que es necesario.

"Siente como un calambre en el estómago porque el referir a esto es como volver a revivirlo a revictimizarte, a pensarlo", indicó en una antevista para el programa Chismorreo, en donde también explicó cómo de dio la detención para el músico: "Se lleva la primera audiencia, en donde los abogados generan toda la integración y se encuentran mis pruebas a favor... esto genera que sea vinculado a proceso".

Heidy Infante no aceptará un acuerdo económico con Yian "N"

La cantante indicó que buscará que se le pague por lo que ha gastado en su tratamiento médico, en abogados y los contratos que se han cancelado por no poder trabajar por causa de su incapacidad. "Todo esto que yo he gastado, tanto en abogados, porque tengo un bufete de abogados privados, como en doctores, como en medicinas, todos estos daños que el señor provocó, porque yo tengo a mi cargo 18 personas, no es lo que me van a cobrar de ellos, sino los contratos que yo perdí, el dinero que yo dejé de ganar cantando solita".

Sin embargo, apuntó que no aceptará un acuerdo económico con Yian "N", pues quiere que un juez le cuantifique todo lo que le debe. "No (aceptaré) un dinero que me dé él porque yo me callo o porque perdone (...), el proceso que se lleve como es, lo que dictamine el juez ya, oficial, o al que le toque el caso por la condena es lo que yo voy a tener, por obligación, (que) recibir", destacó la nieta del "ídolo inmortal", quien denunció formalmente a su presunto agresor.

La cantante asegura que hay más casos Foto: Especial

Asimismo, Haidy destacó que no es la única que había sufrido acoso por parte de Yian, sin embargo, no dio detalles de los otros casos. "No la estoy levantando (la voz) sólo por mí, la estoy levantando por toda una antesala que existe; no puedo hablar de los temas porque es privado", dijo la intérprete que de igual forma ha sido señalada por acoso sexual por parte de los representantes del músico que aseguran que ella también lo tocó de forma inadecuada.

