Hasta Spotify se burla de Piqué, esta es la lista de canciones que hizo la plataforma para apoyar a Shakira

Spotify no se pudo quedar atrás en la polémica que envuelve a Shakira y su pasada relación con el futbolista Gerard Piqué, por eso la plataforma de música llevó a cabo una lista de canciones que lleva por nombre “Orgullosa de ser latinoamericana” y que incluye varios de los éxitos de la colombiana y otros proyectos de diversos exponentes.

En la descripción Spotify escribió “Perdón que te salpique”, una de las frases que Shakira utilizó en su tema con Bizarrap y en el que hace referencia a su expareja, hay que recordar que el origen de esta recopilación de melodías también puede ser presuntamente después de que el español mencionara en una entrevista cómo afectó su separación en su cotidianidad, el exdefensa del Barcelona añadió: “mi ex pareja es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, aseguró.

Shakira no se quedó callada ante esta descripción y escribió en Twitter: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, esto junto a decenas de banderas de todo el continente, cosa que aplaudieron las personas que apoya su postura y que desaprueban los actos de infidelidad de Piqué que ya tiene una relación con una joven llamada Clara Chía.

La playlist de Shakira

Algunas de las canciones que incluye la lista son: “Bzrp Music Session, Vol. 53” de Bizarrp y Shakira, “TQG” de Karol G y Shakira, “Monotonía” de Ozuna y Shakira, “Te felicito” de Raw Alejandro y Shakira, “La bachata” de Manuel Turizo, “Hey Mor” de Ozuna y Feid, “Gatita” de Bellakath, “Malas decisiones” de Kenia Os, “Por las noches” de Peso Pluma y Nicku Nicole, “Bebe Dame” de Fuerza Regida y Grupo Frontera, además de “Una noche sin pesar” de Sebastián Yatra, todos ellos orgullosamente Latinoamericanos.

La nueva vida de Shakira

La cantante recientemente dio a conocer que se despidió de Barcelona, España lugar en el que vivió por varios años junto a su entonces esposo, ahora se estableció en Miami Florida con sus dos hijos: Milán y Sasha en una mansión con la que da a conocer que todo en su vida va mejor de lo que parece.

La estrella se despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales: e establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió en su cuenta oficial en Instagram.

Shakira dijo adiós a su pasada vida en Barcelona. Especial

Seguir leyendo

Shakira: esta es su impresionate mansión en Miami con la que demuestra que sigue facturando y no necesita a Piqué