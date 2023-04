Edwin Luna expone a su exesposa y muestra pruebas de ser un padre responsable

Uno de los cantantes de regional mexicano más importantes, éxitosos pero también muy polémicos es Edwin Luna, vocalista y líder de “La Trakalosa de Monterrey” y es que el cantante en los últimos años ha estado envuelto en varias controversias respecto a su vida personal.

La más reciente no tiene nada que ver con su actual esposa Kimberly Flores, sino con Erika Monclova la primera mujer con la que llegó al altar y con quien tiene un hijo de 10 años quien se llama Miguel, y es que la expareja del cantante lo tacho de ser un mal padre y no cumplir con su sobligaciones con el menor, sin emabrgo, el intérprete de “Broche de oro” por primera vez habló al respecto y dio pruebas de las mentiras que dijo su ex.

Edwin Luna es acusado de ser mal padre

Todo ocurrió cuando el pequeño Miguel debutó arriba de un escenario a lado de su padre, tras suceder esto Erika Monclova lanzo un fuerte mensaje en contra de Edwin Luna, asegurando que el actual del cantante solo es falsedad y manipulación.

"Así fue la horrible noche de ayer, luego no digas que la oportunidad NO se te dio. Aclaro, NO me interesas, sólo eres el papá del niño, ¿por qué no saber dividir las cosas?, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo: pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeza al NO poder estar con mi hijo, nuevamente fallaste, y tus palabras, según 'ya soy otro', y si cada vez estas peor", escribió Erika a Edwin Luna

Foto: Captura de pantalla

Ante estas acusaciones, el líder de “La Trakalosa de Monterrey” recibió cientos de mensajes en donde lo señalaban de ser un mal padre y lo acusaron de “mantener” a otros hijos que no eran de él en lugar de darle lo que le corresponde a su promógenito, esto haciendo referencia a los hijos de su actual esposa Kimberly.

Edwin Luna demuestra ser un buen padre

Ante estas acusaciones y tras todo lo que dijo su exmujer Erika Monclova, Edwin Luna decidió romper el silencio y demostrar con pruebas que no es un mal padre, al contrario, el cantante dio muestra como su exmujer le pide dinero y viajes, además de no dejar ver al hijo que tienen en común o bien, ponerle duras condiciones para que puedan reunirse.

Fue entonces que Edwin Luna hizo publico un video en donde expuso todas estas pruebas, incluso mostró demandas que Erika interpuso en su contra por pensión alimenticia, y aunque el juez falló a favor del cantante, éste asegura que mes a mes deposita una fuerte cantidad de dinero a su hijo, aunque la madre del pequeño no lo deje verlo.

El cantante también mostró algunos mensajes en donde su hijo le pidió un juego de video y enseguida Erika Monclova aseguró que “se la estaba poniendo muy fácil” pues lo ideal según ella es que les regalara un viaje a Disney para navidad, esto tna solo un par de días antes del 24 de diciembre.

Edwin relató que jamás se negó pese a que conseguir un viaje con tan poco tiempo de anticipación a Disney es bastante costoso, aún así se los regaló y mostró la conversación.

"Lo correcto es que nos mandes de vacaciones a Disney, a lo cual en ningún momento me negué y aclaro esto porque la gente que está mal informada ataca a ms hijos, a mi esposa, a mi persona diciendo que yo gasto mi dinero en todo el mundo y que en mi hijo mayor no", dijo Edwin Luna

Así como esta situación, el líder de “La Trakalosa de Monterrey” mostró muchas más, dejando claro que él sí ha tenido toda la disposición de reunirse con su hijo mayor quien en varias ocasiones le ha dicho que su madre no lo deja tomarse fotografías con los demás hijos del cantante.

Además Edwin Luna compartió que su expareja Erika Monclova lo ha amenazado en varias ocasiones, pues ésta asegura que su familia es muy poderosa, por lo que el cantante no duda que hagan algo en su contra.

Tras mostrar todas las pruebas, usuarios de redes sociales pidieron disculpas a Edwin Luna y ahora aplauden el gran padre que es.

