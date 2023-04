Andrés García: esta fue la conmovedora última voluntad del galán que no pudo cumplir

La vida de Andrés García se forjó a partir de los retos que se impuso y de las veces que salió airoso de estos. Como una de las figuras del medio del espectáculo, la tarde de este martes 4 de abril se dio a conocer su lamentable fallecimiento en su casa del Puerto de Acapulco.

Ante tal situación, es válido recordar que apenas hace un par de días su esposa Margarita Portillo reveló cuál era la última voluntad de Andrés, tomando en cuenta que siempre fue un alma viajera y que deseaba complacerla a ella con tal de vivir un último gran momento juntos.

Andrés García quería viajar a su tierra natal

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, salió a cuadro en el canal de YouTube del actor para brindar detalles de su estado de salud, esto hace un par de días. Con detalles en torno a la sangre que le tenían que suministrar y otro tipo de cuidados especiales recomendados por su médico, en ese momento Margarita aceptaba que el pronóstico era reservado.

Ante esto y tras cuidarlo, Portillo confesó que García se mantenía lúcido y con buen ánimo a pesar de su estado. Incluso, comentó que reflexionaba sobre situaciones que quería hacer y una de éstas era un viaje que deseaba realizar con ella.

"Hace cuatro días me dijo que deberíamos de viajar. Le dije que a dónde, me dijo donde yo quisiera y le dije que a París, pero me dijo que ahí no porque teníamos que caminar mucho. Entonces le dije que a Dominicana y me dijo que sí podía ser. Está pensando y no le quiero quitar esa ilusión", reveló Margarita Portillo en el último enlace que apareció en el canal de YouTube de Andrés García.

Andrés, oriundo de República Dominicana

Es sabido que Andrés García no nació en México, sino en República Dominicana un 24 de mayo en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Con sus primeros años creciendo en ese país, la vida no le sonreía del todo en sus niñez y adolescencia, puesto que tuvo que emplearse a fondo en algunos oficios y aceptar que no tenía tanto talento para la escuela, algo que le llevó a negociar con su padre para trabajar.

Siendo muy joven, llegó a México y fue en nuestra nación donde encontró oportunidades para desarrollarse en más oficios, para luego entrar al mundo de las películas.

