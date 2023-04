Andrés García: así será el funeral del primer actor e ícono de la pantalla en México

Este 4 de abril se dio a conocer la noticia que el galán del cine y la televisión, Andrés García, falleció a las 15:07 horas, según lo que informó su esposa Margarita Portillo, quien confirmó la noticia y además dio detalles como que el domingo 2 de abril García había recibido una transfusión de sangre y el lunes 3 recibió la extremaunción. Destacó que ella, su hermana y su enfermero estuvieron en ese proceso hasta el final.

El fallecimiento de quien en vida interpretara a "Pedro Navaja" se dio luego de meses en los que el nacido en República Dominicana luchó en contra de problemas hepáticos y muchos rumores sobre su vida privada y su relación con sus hijos y personajes como Roberto Palazuelos, quien a través de sus redes sociales ya mandó un mensaje sobre la pérdida de la persona a la que consideraba "un padre".

"Recibo la triste noticia que se me fue Andrés ,a miles de km de Mexico, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de el y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus vienes lo alejo de mi y de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, el fue mi gran amigo y cómo un padre para mi, fue toda una vida llena de historias y risas, le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mi con este dolor que me parte el corazón, solo el sabe lo importante que Andrés fue para mi ,adiós leyenda querido padre, siempre te extrañare y te llevare en mis oraciones (sic)", escribió.