Aldair Leal habla de su apasionado beso con Pedrito Sola: “No sabe a mayonesa”

Pedro Sola es uno de los conductores favoritos de la televisión y conquista a un público más joven por su simpatía, así como por su peculiar forma de reaccionar a los incidentes que ha sufrido en pleno programa. Tal y como ocurrió durante su más reciente entrevista en la que protagonizó un apasionado beso con el influencer Aldair Leal, quien habló por primera vez al respecto luego del alboroto generado en redes sociales.

El conductor de “Ventaneando” posee una extensa trayectoria en la pantalla chica, siendo el programa junto a Pati Chapoy el que le ha dad mayor popularidad con las nuevas generaciones. Aunque esto no sólo se debe a su talento ante cámaras, también por algunos de los percances que ha sufrido en vivo y que lo han convertido en protagonista de divertidos memes.

Además, Pedrito Sola es conocido por no temer en decir lo que piensa y así ocurrió durante su entrevista para “Somos + batos” con Rom Alan y Aldair Leal, donde habló sobre el beso entre Erik Rubín y Apio Quijano sobre el escenario del “90’s PopTour” por el que fanáticos desataron un sinfín de rumores sobre la sexualidad del exesposo de Andrea Legarreta. El tema llevó a otra cosa y fue entonces que el youtuber se acercó al conductor para sentarse a su lado y darle un tremendo beso, en el que el también economista lo habría mordido.

"Fue un besito de compas"

Ante la controversia que generó el tierno momento entre el conductor y el influencer, fue éste último quien compartió un video en su cuenta de TikTok donde relata que tras varios meses de insistir Pedro Sola aceptó una entrevista con ellos ya que, además, tienen una gran amistad debido a que Leal también es colaborador en “Venga la Alegría”.

“Fue un besito de compas, nada más. Ya cuando me senté al lado de Pedrito me empecé a poner muy nervioso, no sabe a mayonesa, debo aclarárselos, pero es mi primera vez besando a un señor. Fue una experiencia extraña, pero me alegra que haya sido Pedrito, además, quiero que ustedes me digan cuántas personas en el mundo pueden decir que lo besaron”, dijo el youtuber.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas bromearon con el beso. “Hasta te brillaron los ojitos”, “Lo que tiene que hacer uno pa’ comer”, “No era necesaria la justificación” y “La neta que chido, un beso no va a cambiar tus preferencias”, fueron algunos de los mensajes que recibió el influencer.

