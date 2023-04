Quién es Shadow Blow, el artista que ayuda a Yailin la más viral a reconciliarse con Anuel AA

Yailin la más viral fue noticia mundial porque se convirtió en mamá de Cattleya hace algunas semanas y ahora retoma su carrera profesional muy lejos de su ex pareja. Recordemos que los cantantes de música urbana se separaron antes del nacimiento de la niña pero acordaron acompañarse en los momentos importantes.

Se dice que Anuel AA ya ha borrado cassette pero del entorno de la dominicana aseguran que sigue enamorada y que no supera la ruptura. Al parecer algo de eso quiere decir en su más reciente canción con Shadow Blow llamada "Sólo tú y yo" y que ya promociona en la red y se viene como uno de los grandes éxitos del 2023.

Yailin la más viral. Fuente: Instagram @yailinlamasviraltm

Conoce al artista Shadow Blow

Yailin la más viral publico en sus redes sociales un clip donde ella entona la estrofa de esta canción junto con su colega, Shadow quien la ayuda en esta cruzada por recuperar al padre de su hija. En el video se la ve a la morocha con un llamativo make up, y un vestido de cuero negro con pronunciado escote mientras canta.

La ex pareja de Anuel AA canta: "Si me necesitas abrázame, si ves mi defecto mejórame, no me dejes sola acompáñame," reza el estribillo de la nueva canción de la cantante urbana con Shadow Blow quien también es de República Dominicana y es conocido dentro del ámbito artístico por sus canciones románticas dentro la música urbana.

El cantante que sale con Yailin la más viral es José Ariel Fernández Soto, nombre completo de Shadow Blow quien ya ha realizado varias colaboraciones musicales en clave de dembow, rap, trap o reguetón, pero sin dudas esta canción con la dominicana le dará una importante exposición por lo que significa en medio del divorcio con Anuel AA.

SIGUE LEYENDO

Con escotado traje de baño lila, Yailin la Más Viral presume su figura a pocos días de dar a luz

Yailin La Más Viral sube la temperatura con profundo escote, tras ser amenazada de muerte