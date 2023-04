Manelyk González se luce en coqueto top blanco

Manelyk González es una de las influencers más reconocida de México y parte de centro América. Su hermosura y estilizado cuerpo comenzaron a ganar fama tras su paso por el reality “Acapulco Shore” y desde entonces pertenece al ambiente y escala posiciones día a día con un gran aumento de fans en las redes.

Su cuente de Instagram suma más de 15,4 millones de seguidores a quienes consiente con fotografías y videos de los eventos a los que asiste, los viajes que realiza y las publicaciones en donde es protagonista. Su rostro ya es parte de algunas reconocidas marcas y este camino parece no tener techo para esta belleza de 34 años.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

El video de Manelyk González en Instagram

Manelyk González no para nunca y volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. A través de su cuenta en la red social de la camarita compartió un video en las que se muestra con un top blanco que definitivamente será tendencia en esta primavera. Es que con ese outfit se puede ver en detalle su cuerpo y eso enloquece a sus seguidores.

Además, en Instagram no solo dejo el video que enamoró a más de uno sino también dejo un mensaje muy particular: “Yo sé que no crees en la suerte, pero te deseo suerte” TE AMOOOOOOOOO MANE QUE RICO COMO LO DIJISTE!!! Ojala haya captado el mensaje”, escribió la influencer.

Sin dudas que Manelyk González se robó todas las miradas y despertó grandes suspiros entre sus seguidores de Instagram que en reiteradas ocasiones la halagan con comentarios como “Hermosa, “Eres arte guapa”, “Siempre divina”, “Una diosa” y “Realmente hermosa”, entre otros. Esperemos que en esta primavera nos siga regalando más material.

