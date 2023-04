Pamela Anderson presumió su nuevo bañador rojo de una pieza y "recreó" el atuendo que usaba en Guardianes de la Bahía

Pamela Anderson, la famosa actriz de Baywatch, sorprendió a sus seguidores luego de subir una foto a su Instagram en la que lució un bañador rojo similar al que usó en Baywatch (Guardianes de la Bahía). Esto parte de una promoción, pues recientemente la actriz de 55 años se asoció con la marca Frankie Bikinis para diseñar su primera línea de trajes de baño; su publicación rápidamente se volvió viral.

Muchos la conocieron por ese papel. Foto: @pamelaanderson / Instagram.

La actriz expresó su felicidad por compartir su nuevo proyecto con sus fans, ya que dijo que su colaboración era un sueño hecho realidad y que estaba encantada de trabajar con la firma. Después de publicar la instantánea, los elogios y la admiración de los seguidores no se hicieron esperar. Incluso Paris Hilton y el hijo de Pamela, Brandon Lee, se sumaron a las felicitaciones.

Se volvió muy famosa con Guardianes de la Bahía

Pamela Anderson, quien en la actualidad tiene 55 años, alcanzó uno de los puntos más altos en su carrera cuando formó parte de la serie de televisión estadounidense, que trata sobre los socorristas de las playas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu. Se transmitió de 1989 a 2001.

Es muy similar al que usaba en la serie. Foto: @pamelaanderson / Instagram.

En una entrevista con Entertainment Tonight Canada, Pamela reveló que: “En aquel entonces tenía un par. Ahora sólo tengo uno y me queda bien… Me lo pongo de vez en cuando. Todavía me queda bien", añadió.

No fue el único modelo que presentó

La campaña mostró a Pamela en diferentes poses y diseños. En una de las imágenes, Pamela lució un bikini blanco en la playa, mientras que en otra se puso un traje de baño color limón con un corte de pierna inspirado en los años ochenta. En algunas de las imágenes se veía a Pamela tumbada en la arena de la playa. Llevaba el pelo despeinado con efecto mojado y ondas sueltas que le caían por encima de los hombros.

Muchas chicas aseguraron que ya quieren comprar sus bikinis. Foto: @pamelaanderson / Instagram.

“Ya era hora, he estado tan emocionada de compartir esto con ustedes… Soy horrible guardando un secreto… El tiempo pasó tan lento... Estarán disponibles el 4 de mayo", agregó.

SIGUE LEYENDO...

Kendall Jenner se suma a la tendencia de los slim jeans con corsé

Kim Kardashian enamora la red con la pijama rosa Barbie y es de su marca SKIMS