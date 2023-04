Farah Nazor: 3 bañadores juveniles con los que la hermana de Maya Nazor es la "princesa de la primavera"

Maya Nazor se ha convertido en una de las influencers de moda preferidas de las jóvenes, sin embargo, en los últimos días sus hermanas también han adquirido popularidad en las plataformas digitales, ya que al igual que ella presumen las tendencias de la temporada. Farah, la menor de las familiares de la creadora de contenido, se ha robado las miradas de los seguidores la ex de Santa Fe Klan, sobre todo porque ahora es la "princesa de la primavera" con sus juveniles bañadores de playa.

Farah Nazor comienza a destacar en plataformas digitales como Instagram, debido a que muestra looks juveniles y arriesgados con los que luce su esbelta figura. Al igual que su hermana Maya, la creadora de contenido ha comenzado a colocarse como un referente de moda para las chicas que como ella quieren vestir prendas reveladoras, pero son los trajes de baño los que hoy la hacen ser una fuente de inspiración debido a que son coquetos y chic.

3 bañadores de Farah Nazor

La hermana menor de Maya Nazor tiene mucho estilo, el cual replica en cualquiera de sus prendas de ropa, incluso los bikinis. Durante la reciente temporada de calor, la joven ha compartido en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 210 mil seguidores, algunas opciones para la playa, entre las que destacan piezas lisas y algunas con estampados, los cuales son muy modernos y la hacen colocarse como una de las mejores vestidas durante la temporada de primavera.

Uno de los modelos que llama la atención en su red social, en definitiva es un traje de baño de dos piezas que combina los colores naranjas y verdes. Es un estampado en el que predominan una serie de líneas curvas, lo que le da un toque retro. Asimismo, el diseño que presumió Farah llama la atención debido a que la panty se amarra con dos cintas en los costados y el top es innovador, a causa del escote de gota grande que se hace debido a que la prenda se amarra en el cuello.

En lo que respecta a los trajes completos una de las opciones son los de estilo cut out, y Farah modeló un diseño que es perfecto para cualquier tipo de cuerpo, debido a que era una prenda que tenía el top y el panty unidos con un cordón adornado con anillos circulares. Este corte hace un efecto de tener la zona del vientre más alargada y modela la cintura, al mismo tiempo que resalta las caderas.

En tanto, en su más reciente viaje a Cancún con su hermana Maya Nazor, quien aprovechó para distraerse de toda la polémica con Ángel Quezada -nombre real del rapero-; Farah lució un moderno bañador de dos piezas que destacaba por que además de tener un brasier, también llevaba por arriba una prenda tipo torero con mangas, este estilo se estaba viendo cada vez más entre las famosas e influencers de moda, por lo que se espera que sea tendencia hasta la temporada de verano.

Al igual que Maya Nazor, Farah y su hermana Ximena son sumamente bellas, también han destacado por su extraordinario estilo a la hora de vestir, por lo que es en este rubro donde han comenzado a conquistar a los millones de admiradores que tiene la ex de Santa Fe Klan, por lo que no sería extraño verlas incursionar en el mundo del modelaje en un futuro no muy lejano.

