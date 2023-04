Aneliz: 3 bañadores modernos con los que se confirma como la más chic de la Dinastía Aguilar

Aneliz es la hermana mayor de la joven cantante Ángela Aguilar, y al igual que la artista ha mostrado tener un gusto especial por la moda y el estilo. La hija del intérprete de "Por mujeres como tú" ha destacado en las redes sociales, donde la siguen miles de admiradores, por su belleza y looks, y son sus modernos bañadores los que la confirman como la más chic de la Dinastía Aguilar.

La hija del cantante Pepe Aguilar, no siguió los pasos de su padre y sus abuelos, los artistas del Cine de Oro Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pues a diferencia de sus hermanos, Leonardo y Ángela, la joven, que el pasado 7 de abril cumplió 25 años, no se dedica a la música, sin embargo, en redes sociales se ha convertido en una influencer de moda y estilo de vida, mostrando sus mejores looks.

Aneliz Aguilar conquista las redes con sus bañadores

Aneliz, al igual que su hermana menor tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. En sus cuenta oficial de Instagram es muy activa y cercana a sus fanáticos, como lo confirmó hace unos meses, cuando en un live reveló que ya terminó sus estudios de Business Manager (gerente de entretenimiento) y que trabaja en la empresa familiar, pues recordemos que su papá tiene un sello discográfico.

Aneliz conquista las redes con sus coquetos looks. Foto: IG @aneliz_aguilar

A través de sus cuentas oficiales ha dejado ver su gusto por las prendas y accesorios de lujo, tal como lo ha hecho en sus viajes por Europa, Miami o Los Ángeles, en los que ha presumido costosos zapatos y lentes de reconocidas firmas internacionales, como Balenciaga, Prada, Versace, y uno de los looks que más le gusta a sus fans son sus trajes de baño, con los que da cátedra de moda.

Las hermanas Aguilar llevan una excelente relación, lo cual dejan ver en sus redes, donde comparten una gran cantidad de contenido, sin embargo, es Aneliz quien a pesar de no dedicarse al espectáculo, ha ganado gran fama en las plataformas digitales, donde recibe cientos de comentarios acerca de sus looks, pues sus fans la pueden ver coronarse como una reina del fashionismo.

La hija de Pepe Aguilar impone estilo. Foto: IG @aneliz_aguilar

La joven, que hace unas semanas cambio de imagen al pasar de castaña a rubia, se luce con sus más de 745 mil fans en Instagram al mostrarse con los outfits perfectos para el verano, pues presume modernos bañadores que destacan por su diseño. Aneliz Aguilar no teme a probar con diversos estilos, pues aunque se le ha visto presumir los trajes de baño clásicos como los negros, también prueba con estampados coloridos y piezas elegantes con detalles como cinturones o cadenas.

La joven se confirma como fashionista. Foto: IG @aneliz_aguilar

