Karely Ruiz habla de Maya Nazor, revela si ya convive con el hijo de Santa Fe Klan

Fue hace un par de semanas que Santa Fe Klan y Karely Ruiz sorprendieron a millones de seguidores de ambos al besarse en varias ocasiones durante uno de los conciertos que el rapero ofreció en la ciudad de Monterrey, NL, desde entonces los rumores de una presunta relación entre ambos no ha dejado de circular.

Debido a lo anterior es que tanto Karely Ruiz como Santa Fe Klan ya hablaron ante los medios de comunicación y revelaron si es que tienen o no una relación, cabe señalar que ambos lo hicieron por separado, además la exuberante mujer contó si es que ya convive con el hijo del rapero.

Karely Ruiz aclara relación con Santa Fe Klan

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, medios de comunicación cuestionaron a Karely Ruiz sobre su amistad con Maya Nazor y las razones por las que la habría “traicionado” al besarse con Santa Fe Klan.

Ante estos cuestionamientos, la modelo e influencer regiomontana volvió a repetir que ella o tiene amigas en el medio, y es que luego de los polémicos besos con el rapero, Karely hizo un en vivo desde sus redes sociales en donde dejó claro que Maya Nazor y ella no son amigas.

Durante la entrevista que otorgó a diversos medios de comunicación Karely Ruiz aseguró que ni siquiera conoce a Maya Nazor en persona, pues solamente tuvieron contacto por medio de redes sociales pero que no son amigas.

“Yo no tengo amigas, osea amigas cercanas me quedo con ellas…nos hablábamos (Ella y Maya Nazor) así normal, pero nunca nos conocimos en persona, pero pues todo normal”, dijo Karely Ruiz

Por otra parte, al cuestionarla si es que sostenía una relación amorosa con Santa Fe Klan, la modelo de Only Fans aseguró que no, que la única relación que tienen es de amistad, aunque sí dio a entender que eran “amigos cariñosos”, pues cuando le preguntaron si era de este tipo de amistad, ella solo sonrió y no negó ni confirmó esto.

Además dejó claro que no tiene contacto con el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor, pues ella centra su tiempo en trabajar y “facturar”, por lo que la relación entre ella y el rapero no es nada formal.

¿Será novia de Santa Fe Klan?

Hace algunos días, Karely habló en sus redes sociales sobre los polémicos besos que se dio con Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe klan, además no descartó la posibilidad de tener un romance con él pues le gustó como la besó.

Y es que, de acuerdo con la propia Karely Ruiz le gustó bastante besar a Santa Fe Klan: “me gustó me gustó, ¿quieren escuchar eso? Sí, me gustó, ¿por qué no?... yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona”.

bmz