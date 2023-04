Irina Baeva no descarta abrir su OnlyFans: "Nunca digas nunca"

Después de que varias celebridades incursionaran en las plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, se le preguntó a Irina Baeva si podría seguir los pasos de sus compañeras, sin embargo, aunque se dijo que en este momento no está interesada en abrir una cuenta, no descartó la posibilidad. La actriz es una de las más guapas del medio artístico, por lo que su respuesta emociona a sus millones de seguidores, que la apoyan en cada uno de sus proyectos.

A pesar de que es muy polémica, OnlyFans es la plataforma de contenido preferida de varias famosas, como por ejemplo, Yanet García, Sugey Ábrego, Ninel Conde y Celia Lora, pues han tenido mucho éxito cobrando una suscripción a sus admiradores para que tengan acceso a fotos y videos en los que posan con prendas reveladoras y de forma muy sensual. Cada día son más las artistas que abren una cuenta en este tipo de plataformas, por lo que algunos reporteros le preguntaron a la actriz rusa.

¿Irina Baeva abre su cuenta de OnlyFans?

En un encuentro con la prensa, a Irina Baeva se le preguntó sobre qué pensaba de este sitio en donde muchas personas suben contenido para adultos, la actriz de "Amor dividido" destacó que no juzga a aquellas personalidades que lo hacen, pues hay que recordar que cada vez más artistas se suman a la plataforma debido a que es un ingreso extra y no interrumpe su carrera en la televisión.

Foto: Especial

Además, se le cuestionó si ella abriría una cuenta de OnlyFans, debido a que es considerada una de las mujeres más bellas del medio artístico. Al respecto, Baeva, de 30 años, indicó que por el momento está enfocada en otros proyectos, como su carrera en las telenovelas, sin embargo, no descartó la posibilidad, dejando una ligera esperanza para sus fanáticos que estarían dispuestos a pagar por imágenes más atrevidas de la originaria de Rusia.

"No sé, ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de... digo no juzgo, no critico, es un tema de cada quien. Nunca digas nunca, uno luego dice cosas y ya a la mera hora no sabes, pero no", dijo durante la corta entrevista la artista que si bien en sus redes sociales muestra fotos posando con atrevidos atuendos, así como bikinis y bañadores, está vez no está interesada por subir contenido para mayores de edad en aquel polémico sitio de internet.

En tanto, Irina Baeva se encuentra en una buena etapa de su carrera, pues está activa en algunos proyectos de televisión, mientras que en su vida personal aparentemente terminó toda la polémica que la rodeaba, ya que hace algunos meses se dijo que ya no estaba con Gabriel Soto, sin embargo, ahora se ven más enamorados que nunca y tal parece que en los próximos meses podrían llegar al altar, como lo han planeado.

Foto: Especial

