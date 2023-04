Gustavo Adolfo Infante confiesa que lo drogó Frida Sofía con gomitas

Gustavo Adolfo Infante sorprendió a los televidentes al contar que consumió drogas, sin embargo, esto no fue por decisión propia, ya que no se dio cuenta debido a que venían en gomitas. Durante el programa Sale el Sol, el periodista de espectáculos relató cómo fue su experiencia con una sustancia psicotrópica y reveló que se sintió tan mal que tuvo que regresar a su cuarto de hotel, debido a que no sabía qué era lo que le estaba pasando.

Durante el matutino de Imagen Televisión transmitieron una nota en la que Danna Paola daba a conocer que consume unos cigarros que aparentemente contienen marihuana; los periodistas comenzaron a discutir el tema y fue el momento en el que Gustavo Adolfo Infante reveló que cuando visitó a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en Estados Unidos, probó una sustancia que lo hizo tener algunas alucinaciones.

Gustavo Adolfo Infante contó que Frida Sofía le dio droga

El periodista de espectáculos narró que cuando le hizo la entrevista a Frida, él la llevó a su casa y en el camino la hija de "La reina de corazones" le pidió que se detuviera para que comprara un cigarro electrónico. Además de adquirir el producto, la integrante de la Dinastía Pinal llevó unas "gomitas", que les invitó a todos los de la producción. El conductor del programa "De primera mano", aseguró que no sabía lo que contenían esos dulces.

Foto: Captura de pantalla

Infante destacó como fue su experiencia, pues después de consumir la sustancia se fue a pasear a un centro comercial muy popular, y fue hasta ese momento que empezó a sentir los efectos psicotrópicos. Desde sensaciones en su cuerpo, hasta visiones que lo desconcertaron y que lo hicieron ver que estaba en mal estado.

"Regresó Frida Sofía con una bolsita de gomitas y le dio una a cada una. Me fui yo Dolphin Mall y de repente empiezo a sentir como las agujetas me pegaban en el zapato y después como la bastilla del pantalón como me pegaba en la pierna. De repente, es muy grande el mall, hay muchos pasillos que se juntan, y de repente empezaba a ver a toda la gente, y dije 'no algo está mal'", destacó el periodista de espectáculos.

Indicó que se preocupó mucho, por lo que pidió que lo llevaran a su cuarto de hotel. "Me senté a comer, pedí un arroz chino y no me lo podía acabar, y hora y horas. Entonces le hablé a mi compañero camarógrafo y le digo 'Me siento muy mal pasa por mi' y me llevó al hotel, pero una gomita, que agarras y te la comes", destacó Gustavo Adolfo Infante, que tomó con humor esta experiencia, pero sí puntualizó que las personas deberían avisar cuando los productos contienen sustancias.

Frida Sofía supuestamente le dio las gomitas Foto: Especial

