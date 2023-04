Consuelo Duval podría enfrentar una demanda de polémica cantante y este es el motivo

Dentro del espectáculo en México, una de las mujeres más queridas y exitosas es la chihuahuense María del Consuelo Dussauge Calzada, mejor conocida como Consuelo Duval, quien ha destacado debido a que es una reconocida actriz, presentadora, comediante y actriz de doblaje que actualmente es reconocida por su participación en el programa “Netas divinas”.

La famosa que interpretó el papel de Federica dentro de la serie “La familia P. Luche” creada por Eugenio Derbez, usualmente se encuentra en el centro de los reflectores por diversas noticias que tienen que ver en gran parte con sus declaraciones o buen sentido del humor a la hora de estar frente a las cámaras, sin embargo, en esta ocasión Consuelo Duval está al centro de la polémica y no tiene que ver con su peculiar risa o con algo viral en redes, sino que ahora se trata de un asunto más polémico que podría llevar a la famosa a enfrentar problemas legales.

Este tiene que ver con Janine Patricia Quijano Tapia, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Federica Quijano, quien tuvo un conflicto con Consuelo Duval, esto luego de que la mamá de Pily Duval la acuso de haber “tirado a la calle” a unos perritos que supuestamente había rescatado, por lo que dicho señalamiento causó un gran revuelo en redes sociales donde la integrante de Kabah y actual diputada recibió todo tipo de críticas.

Una polémica gestada en redes sociales

El problema se originó debido a que la cantante de Kabah realizó una publicación en Instagram en la que reveló que hace algunos días estaba muy sensible por causas que no especificó, sin embargo, contó que su hermano, Apio Quijano, en el afán de hacerla sentir mejor la sorprendió con un regalo más que especial pues le dio un perrito de la raza pastor australiano.

A partir de esta publicación se desató el furor, pues la famosa dijo que siempre había tenido perritos rescatados y que nunca se había imaginado tener una belleza así, por lo que sus seguidores se le fueron encima por señalar que sus antiguas mascotas no eran bellas.

Tras la polémica, Consuelo Duval hizo acto de presencia en su publicación y en un comentario señaló a la integrante de Kabah de haber tirado a la calle a algunos perritos que supuestamente había rescatado y escribió: “Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciere con los que dizque rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, fue el texto que escribió Consuelo Duval.

Cabe mencionar que tras este señalamiento de la conductora de “Netas Divinas”, Federica Quijano decidió no emitir ninguna respuesta, pero ahora durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante la artista de Kabah aseguró que está muy enojada por el comentario que hizo la famosa a la que consideraba su amiga, por lo que estaría dispuesta a demandar por difamación.

"Me parece una injusticia, me parece un tema de difamación... A ver enséñame en qué momento salgo y lo dejo en la calle, y aparte dice que me mordió un perro, y si me hubiera mordido lo sabrían en mis redes... Si tienes pruebas, adelante, sácalas porque te conviene porque esto es difamación, son cuatro años de multa, cuatro años de cárcel y no está padre", aseguró la hermana de Apio Quijano.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Consuelo Duval: 5 fotos con las que paraliza Instagram y confirma su belleza