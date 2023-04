Maya Nazor olvida a Santa Fe Klan con misterioso galán, así se fue de fiesta

Maya Nazor vuelve a la polémica, ya que al parecer olvidó definitivamente con Santa Fe Klan, pues recientemente se hizo viral un video en TikTok en el que se le ve con un misterioso galán. Como era de esperarse, las imágenes dieron de qué hablar y han ocasionado un debate en las redes sociales, en donde algunos están a favor de que retome su vida amorosa, y otros más muestran su descontento con la influencer, de 24 años.

Después de que Ángel Quezada, nombre real del rapero, se besara con Karely Ruiz desatando las especulaciones de un posible romance, Maya había pedido que la alejaran de esta polémica, sin embargo, recientemente regresó al ojo del huracán después de que se comenzara a circular las imágenes en las que se le ve en una fiesta con amigas, no obstante, también se encuentra con un misterioso hombre con el que baila y también la abraza por detrás.

¿Maya Nazor tiene nuevo galán?

Aunque el video no especifica cuando fueron tomadas las imágenes, parecen de una reciente salida que la influencer documentó. En el pequeño clip aparece Maya Nazor bailando en un antro, pues se observa un juego de luces, así como algunos asientos y mesas en el fondo. Además, se escucha la canción "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" de Shakira, uno de los temas que ya le había dedicado con anterioridad a Santa Fe Klan, y que comenzaron los rumores sobre que su relación había terminado mal.

Maya Nazor sale de fiesta con misterioso joven Foto: Captura de pantalla

La modelo de internet se encontraba bailando con un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, por lo que algunos usuarios de redes sociales comenzaron a especular que podría tratarse de un nuevo galán, sin embargo, hasta el momento, la joven influencer no ha confirmado esta información debido que el video lleva poco tiempo difundiéndose en la plataforma creada en China, y replicada en otros sitios de internet en donde los fans han comenzado a dividir opiniones.

Entre los comentarios del video se pueden leer: "hasta q salioooo, ya era tiempo q se diera un poquito de tiempo para ella", "Milagro que ya sale de su casa pero se ve que todavía le duele Santa Fe", "No empiezan x q el otro ya anda peor", "QUE BUENO QU ELA PASE BIEN SE LO MERESE ESO NO LA HACE MENOS MADRE" y "que bueno por ella tiene todo el derecho a divertirse salir ella es muy joven y hermosa", por mencionar a algunos a su favor,

Lamentablemente no se salvó de las críticas, como: "Hasta creen que apenas salió de antro si no suben todo lo que hacen" y "Dios perdónala por qué no sabe. y la bendición?", pues algunos consideran que debería de estar cuidando a Luka, el bebé que tuvo con el cantante de "Así Soy". Además, uno de los usuarios indicó que el joven que se ve en el video podría ser un amigo de Maya Nazor, pues destacó que ya lo había visto antes.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor quiere "soltar" la polémica con Santa Fe Klan y se convierte en modelo con look total black

Así lucía Maya Nazor antes de convertirse en una influencer de las redes sociales